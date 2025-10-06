Uzmanı açıkladı: Yemeklere eklemek iltihabı azaltabilir

Sarımsak, arpacık soğanı ve pırasa ile aynı allium ailesine mensup olan soğan, hem Akdeniz hem de Asya mutfaklarının temel bileşenleri arasında yer alıyor. Bu bitki ailesi, geleneksel tıpta da kalp-damar rahatsızlıkları, diyabet, astım, kanser ve cilt hastalıklarının tedavisinde yüzyıllardır kullanılıyor.



Dr. Li, “Her zaman gözümüzün önünde olan bu sade gıdaları küçümsememek gerekiyor. Kırmızı soğan, hem sofralara lezzet katar hem de uzun vadeli sağlık için büyük bir destek sunar,” diyerek yerel ürünlerin değerine dikkat çekiyor.