Uzmanı açıkladı: Yemeklere eklemek iltihabı azaltabilir
Uzmanlar, kırmızı soğanın güçlü antioksidanlar ve flavonoidler sayesinde kalp sağlığından kansere kadar pek çok hastalığa karşı koruyucu etkiler sunduğunu belirtiyor.
Mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olan kırmızı soğan, yalnızca yemeklere kattığı aromayla değil, sunduğu sağlık faydalarıyla da dikkat çekiyor. Beslenme ve gıda araştırmalarıyla tanınan Dr. William Li, kırmızı soğanın içerdiği antosiyanin ve kuersetin bileşenlerinin vücudu hastalıklara karşı koruma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.