Uzmanı açıkladı: Yemeklere eklemek iltihabı azaltabilir

Uzmanlar, kırmızı soğanın güçlü antioksidanlar ve flavonoidler sayesinde kalp sağlığından kansere kadar pek çok hastalığa karşı koruyucu etkiler sunduğunu belirtiyor.

Uzmanı açıkladı: Yemeklere eklemek iltihabı azaltabilir - 1

Mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olan kırmızı soğan, yalnızca yemeklere kattığı aromayla değil, sunduğu sağlık faydalarıyla da dikkat çekiyor. Beslenme ve gıda araştırmalarıyla tanınan Dr. William Li, kırmızı soğanın içerdiği antosiyanin ve kuersetin bileşenlerinin vücudu hastalıklara karşı koruma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanı açıkladı: Yemeklere eklemek iltihabı azaltabilir - 2

RENGİYLE BİLE ŞİFA DAĞITAN BİR SEBZE

Kırmızı soğanın morumsu-kırmızı rengi, görsel bir cazibeden çok daha fazlasını temsil ediyor. Bu renk, doğada bulunan güçlü antioksidanlardan antosiyaninler sayesinde oluşuyor. Aynı bileşikler, böğürtlen, çilek ve patlıcan gibi gıdalarda da bulunuyor.

Uzmanı açıkladı: Yemeklere eklemek iltihabı azaltabilir - 3

Uzmanlara göre antosiyaninler, vücudu oksidatif strese karşı koruyarak hücre hasarını azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kronik iltihapla mücadelede önemli rol oynuyor. Kronik iltihabın diyabet, kalp rahatsızlıkları ve eklem ağrıları gibi birçok hastalığın temel nedeni olduğu biliniyor.

Uzmanı açıkladı: Yemeklere eklemek iltihabı azaltabilir - 4

Soğanı sağlık açısından öne çıkaran bir diğer bileşen ise kuersetin. Bitkisel kaynaklı bu flavonoid, doğal bir anti-enflamatuar ve antioksidan olarak tanımlanıyor. Bilimsel araştırmalar, kuersetinin kan basıncını düşürme, kalp sağlığını destekleme ve kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Uzmanı açıkladı: Yemeklere eklemek iltihabı azaltabilir - 5

PubMed’de yayımlanan son çalışmalar, kuersetinin ayrıca grip, hepatit B ve C, hatta HIV gibi virüslere karşı etkili olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, bu bileşiğin gelecekte antiviral ilaçların geliştirilmesinde önemli bir rol üstlenebileceğini belirtiyor.

Dr. Li, “Kuersetin vücutta sessiz bir savunma mekanizması gibi çalışıyor; iltihabı kontrol altında tutarak genel sağlığı destekliyor. Soğan ise bu bileşiğin en güçlü doğal kaynaklarından biri,” ifadelerini kullandı.

Uzmanı açıkladı: Yemeklere eklemek iltihabı azaltabilir - 6

Sarımsak, arpacık soğanı ve pırasa ile aynı allium ailesine mensup olan soğan, hem Akdeniz hem de Asya mutfaklarının temel bileşenleri arasında yer alıyor. Bu bitki ailesi, geleneksel tıpta da kalp-damar rahatsızlıkları, diyabet, astım, kanser ve cilt hastalıklarının tedavisinde yüzyıllardır kullanılıyor.

Dr. Li, “Her zaman gözümüzün önünde olan bu sade gıdaları küçümsememek gerekiyor. Kırmızı soğan, hem sofralara lezzet katar hem de uzun vadeli sağlık için büyük bir destek sunar,” diyerek yerel ürünlerin değerine dikkat çekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER