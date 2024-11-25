Uzmanı açıkladı: Yeni doğan bebekleri öpmek neden tehlikeli?
İngiltere'de görev yapan Dr. Karan Raj, TikTok üzerinden yaptığı bir paylaşımla bebekleri öpmenin tehlikelerine dikkat çekti. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım binlerce yorum aldı. Dr. Raj'ın uyarısı, pek çok kişinin bebekleri öpmenin riskleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ortaya koydu.
İngiltere'de görev yapan Dr. Karan Raj, TikTok üzerinden yaptığı bir paylaşımla bebekleri öpmenin sağlık açısından oluşturabileceği tehlikeleri gündeme taşıdı ve ebeveynleri bu konuda daha dikkatli olmaya çağırdı.