Uzmanı açıkladı: Yeni doğan bebekleri öpmek neden tehlikeli?

İngiltere'de görev yapan Dr. Karan Raj, TikTok üzerinden yaptığı bir paylaşımla bebekleri öpmenin tehlikelerine dikkat çekti. Sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşım binlerce yorum aldı. Dr. Raj'ın uyarısı, pek çok kişinin bebekleri öpmenin riskleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ortaya koydu.

Uzmanı açıkladı: Yeni doğan bebekleri öpmek neden tehlikeli? - 1

İngiltere'de görev yapan Dr. Karan Raj, TikTok üzerinden yaptığı bir paylaşımla bebekleri öpmenin sağlık açısından oluşturabileceği tehlikeleri gündeme taşıdı ve ebeveynleri bu konuda daha dikkatli olmaya çağırdı.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanı açıkladı: Yeni doğan bebekleri öpmek neden tehlikeli? - 2

ENFEKSİYONLARA KARŞI SAVUNMASIZLAR

Yeni doğan bebeklerin bağışıklık sistemi henüz tam olarak gelişmediği için, yetişkinlerde basit enfeksiyonlara yol açan mikroplar, bebeklerde çok daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Özellikle ilk üç ayda bebeklerin bağışıklık sistemindeki savunma hücreleri sınırlıdır ve bu, onları enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakır.

Uzmanı açıkladı: Yeni doğan bebekleri öpmek neden tehlikeli? - 3

EBEVEYNLERİN YARISINDAN FAZLASI BİLMİYOR!

Birleşik Krallık merkezli Lullaby Trust'ın yaptığı bir ankette, yeni ebeveynlerin yüzde 54'ünün, bebeklerinin enfeksiyon riski taşıyan öpücüklerden korunması gerektiğini bilmeden, arkadaşlarına ve ailelerine bebeklerini öpme izni verdiği tespit edildi.

Uzmanı açıkladı: Yeni doğan bebekleri öpmek neden tehlikeli? - 4

Herpes virüsü gibi enfeksiyonlar, bebeklerde uçukla sınırlı kalmayıp, ciddi organ hasarına yol açabilir ve hayatı tehdit edebilir. Bebekler ayrıca grup B streptokok gibi bakterilere karşı da savunmasızdır.

Uzmanı açıkladı: Yeni doğan bebekleri öpmek neden tehlikeli? - 5

SEVGİ GÖSTERMENİN GÜVENLİ YÖNTEMLERİ NELER? 

Bebeklere sevgi göstermek önemli olsa da, ebeveynler ziyaretçileri bebeklerini öpmemeleri konusunda uyarmaktan çekinmemelidir. Gerçekten bebeğin sağlığını önemseyen bir ziyaretçi, bu tür taleplerden rahatsız olmamalıdır.

Uzmanı açıkladı: Yeni doğan bebekleri öpmek neden tehlikeli? - 6

Bebeği öpmek isteyen kişiler, enfeksiyon riskini en aza indirmek için ellerini iyice yıkamalı, bebeğin yüzünü veya ağzını öpmemeli, soğuk algınlığı veya uçuk gibi enfeksiyon durumlarında maskeyle yaklaşmalıdır.

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