Uzmanı açıkladı: Yeni doğan bebekleri öpmek neden tehlikeli?

ENFEKSİYONLARA KARŞI SAVUNMASIZLAR

Yeni doğan bebeklerin bağışıklık sistemi henüz tam olarak gelişmediği için, yetişkinlerde basit enfeksiyonlara yol açan mikroplar, bebeklerde çok daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Özellikle ilk üç ayda bebeklerin bağışıklık sistemindeki savunma hücreleri sınırlıdır ve bu, onları enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakır.