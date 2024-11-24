Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor
Karaciğer yağlanması dünya genelinde en sık görülen sağlık sorunları arasına yer alıyor. Karaciğerdeki yağlanmayı önlemek ve vücudun genel sağlığını korumak için öncelikle tükettiğiniz besinleri gözden geçirmeniz gerekiyor. Doğada bulunan bazı şifalı besinler karaciğerdeki yağı temizleyip, vücudun yenilenmesine yardımcı oluyor. Peki karaciğer yağlanmasına hangi besin iyi gelir?
Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde normalden fazla yağ birikmesiyle oluşan ve genellikle sağlıksız beslenme, obezite, alkol tüketimi ya da metabolik hastalıklardan kaynaklanan bir durumdur.