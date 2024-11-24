Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor

Karaciğer yağlanması dünya genelinde en sık görülen sağlık sorunları arasına yer alıyor. Karaciğerdeki yağlanmayı önlemek ve vücudun genel sağlığını korumak için öncelikle tükettiğiniz besinleri gözden geçirmeniz gerekiyor. Doğada bulunan bazı şifalı besinler karaciğerdeki yağı temizleyip, vücudun yenilenmesine yardımcı oluyor. Peki karaciğer yağlanmasına hangi besin iyi gelir?

Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor - 1

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde normalden fazla yağ birikmesiyle oluşan ve genellikle sağlıksız beslenme, obezite, alkol tüketimi ya da metabolik hastalıklardan kaynaklanan bir durumdur.

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Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor - 2

Karaciğer yağlanması genellikle belirti vermez, ancak bazı durumlarda karnın sağ üst kısmında ağrı, aşırı yorgunluk, kaşıntı ve kaşıntıya bağlı cilt kızarıklıkları gibi semptomlar görülebilir.

Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor - 3

Karaciğer yağlanmasını önlemenin ve vücudu korumanın ilk kuralı sağlıklı beslenme. TikTok'ta 198 bin takipçiye sahip Dr. Robert G. DeBease, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor - 4

Dr. DeBease, "adeta mucize" olarak nitelendirdiği bir sebze grubunun hem karaciğer yağlanması hastalığını iyileştirmeye hem de metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor - 5

Dr. DeBease, bu sebzelerin "turpgiller" grubuna ait olduğunu ve brokoli, lahana, karnabahar, kara lahana gibi sebzeleri içerdiğini ifade etti.

Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor - 6

Bu sebzelerin karaciğeri koruduğunu ve karaciğerdeki yağ birikimini azalttığını vurgulayan doktor, aynı zamanda bu sebzelerin yağ yakımını artırdığını söyledi.

Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor - 7

"Bu sebzeler karaciğeri toksinlerden arındırmaya yardımcı olan enzimler oluşturur. Ayrıca zararlı östrojen, çevresel toksinler ve ağır metalleri vücuttan uzaklaştırmaya katkı sağlarlar," diyen Dr. DeBease, bu sebzelerin sağlık üzerindeki etkilerini hayranlıkla anlattı.

Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor - 8

Turpgiller ailesine ait diğer sebzeler arasında Brüksel lahanası, roka, hardal yaprağı, turp, şalgam ve pazı yer alıyor.

Turpgiller vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin. Özellikle koyu yeşil renkte olanlar A ve C vitaminleri bakımından yüksek değerlere sahip.

Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor - 9

Ayrıca folat ve K vitamini açısından da önemli bir kaynaklar. Yapılan araştırmalar, turpgillerde bulunan fitobesinlerin iltihaplanmayı azaltabileceğini ve kanser riskini düşürebileceğini öne sürüyor.

Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor - 10

Uzmanlar, turpgilleri içeren bir beslenme düzeninin, çeşitli meyve ve sebzeler, tam tahıllar, protein kaynakları ve sağlıklı yağlarla dengelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) hazırladığı "Eatwell Rehberi", sağlıklı ve dengeli bir diyet için şu önerilerde bulunuyor:

Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor - 11

Her gün 5 porsiyon çeşitli meyve ve sebze tüketin; ana öğünleri yüksek lifli nişastalı gıdalara (patates, ekmek, pirinç, makarna) dayandırın; süt veya alternatiflerini (örneğin soya sütü) tüketin; fasulye, baklagiller, balık, et veya diğer protein kaynaklarına yer verin; doymamış yağları tercih edin ve az miktarda tüketin; günde 6-8 bardak sıvı tüketin."

Sağlıklı bir yaşam için turpgillerden bolca faydalanmak, vücudu koruma ve güçlendirme açısından etkili bir adım olabilir.

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