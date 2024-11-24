Uzmanı "adeta mucize" diyerek açıkladı: Karaciğerdeki yağı söküp vücudu temizliyor

Her gün 5 porsiyon çeşitli meyve ve sebze tüketin; ana öğünleri yüksek lifli nişastalı gıdalara (patates, ekmek, pirinç, makarna) dayandırın; süt veya alternatiflerini (örneğin soya sütü) tüketin; fasulye, baklagiller, balık, et veya diğer protein kaynaklarına yer verin; doymamış yağları tercih edin ve az miktarda tüketin; günde 6-8 bardak sıvı tüketin."



Sağlıklı bir yaşam için turpgillerden bolca faydalanmak, vücudu koruma ve güçlendirme açısından etkili bir adım olabilir.



