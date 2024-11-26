Uzmanı "dünyanın en sağlıklı gıdası" diyerek açıkladı: Her mutfakta bulunan B1, B2, fosfor ve doğal vitamin hapı
Vücudunuz her zaman vitamin ve minerale ihtiyaç duyar. Sağlıklı bir ömür için dengeli beslenmeniz gerekir. Hemen hemen her mutfakta bulunan ve vücut için adeta bir hazine görevi gören bir gıda var ki, kilo vermek isteyen ya da sadece daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için muhteşem faydaları içinde barındırıyor.
Vücut sağlığını korumak ve hastalıklara karşı dirençli olmak için sağlıklı ve dengeli beslenmek gerekiyor. Genellikle sıklıkla tüketilen ve her evde bulunan bazı besinleri değeri bilinmiyor.