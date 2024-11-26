Uzmanı "dünyanın en sağlıklı gıdası" diyerek açıkladı: Her mutfakta bulunan B1, B2, fosfor ve doğal vitamin hapı

SİNDİRİM SİSTEMİ DOSTU

Lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini düzenleyen salatalık, hazımsızlık gibi sorunları azaltıyor. Özellikle kabuğuyla tüketildiğinde sindirim sistemi üzerinde daha güçlü bir etki sağlıyor.



KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI



Düşük kalorili bir besin olan salatalık, tok tutucu özelliği sayesinde diyet listelerinin vazgeçilmezi oluyor. Hem sağlıklı atıştırmalık olarak hem de öğünlerin bir parçası olarak tüketilebilir.



Uzmanlar, günlük beslenme düzeninde salatalığa mutlaka yer verilmesini öneriyor. Sofralarınıza sağlığı ve lezzeti bir arada taşımak için bu mucizevi sebzeyi ihmal etmeyin.