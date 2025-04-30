Uzmanı "İhtiyacınız olan tek bir takviye var" diyerek açıkladı: Vücuttaki eksikliği ciddi sorunlara yol açıyor

Vücudunuzun vitamin ihtiyacını güneşten, besinlerden ya da kullandığınız takviye ürünlerden karşılarsınız. D vitamini vücut sağlığı için gerekli olan vitaminlerin başında gelir. "Güneş vitamini" olarak da bilinen D vitamini eksikliği kemik sağlığı başta olmak üzere birçok soruna yol açabilir.

Uzmanı "İhtiyacınız olan tek bir takviye var" diyerek açıkladı: Vücuttaki eksikliği ciddi sorunlara yol açıyor - 1

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nde (NHS) görev yapan üst düzey bir doktor, sağlıklı bir yaşam tarzına rağmen ciddi D vitamini eksikliği yaşadığını keşfettikten sonra, halkı yılda en az bir kez kan testi yaptırmaya çağırdı.

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Uzmanı "İhtiyacınız olan tek bir takviye var" diyerek açıkladı: Vücuttaki eksikliği ciddi sorunlara yol açıyor - 2

Dr. Karan Rajan, sosyal medyada yayınladığı ve 45 binden fazla izlenen videosunda, yaşadığı eksiklik nedeniyle D vitamini takviyelerine dair şüphelerini bir kenara bıraktığını ve artık bu takviyeleri hastalarına da tavsiye ettiğini açıkladı. Kendi deneyimini anlatan Dr. Rajan, eksikliğin kemik sağlığı başta olmak üzere birçok soruna yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yaklaşık her altı yetişkinden birinin yeterli D vitamini almadığı tahmin edilen İngiltere’de, eksiklik çoğu zaman fark edilmeden ilerliyor. Güneş ışığı, yağlı balık, yumurta sarısı ve kırmızı et gibi kaynaklarla alınabilen bu vitaminin, özellikle güneşin az görüldüğü kış aylarında takviye edilmesi gerekiyor.


Uzmanı "İhtiyacınız olan tek bir takviye var" diyerek açıkladı: Vücuttaki eksikliği ciddi sorunlara yol açıyor - 3

Dr. Rajan videoda, “Başta sadece bazı insanların bazı zamanlarda buna ihtiyaç duyduğunu sanıyordum. Hatta bir dönem bunun sadece bir pazarlama oyunu olduğunu düşündüm,” dedi. Ancak yaşadığı eksiklik, bu görüşünü değiştirmesine neden oldu. Kanında ölçülen 15.7 ng/ml'lik D vitamini seviyesinin, ABD Tıp Enstitüsü’nün önerdiği minimum düzey olan 20 ng/ml'nin altında olduğunu belirten Rajan, “Gerçeği görmek için eksiklik yaşamam gerekti,” ifadelerini kullandı.


Uzmanı "İhtiyacınız olan tek bir takviye var" diyerek açıkladı: Vücuttaki eksikliği ciddi sorunlara yol açıyor - 4

Dr. Rajan, uzmanlarla görüşerek bir “mega doz” uygulamaya karar verdi. 12 gün boyunca günlük 17.000 ünite D vitamini aldıktan sonra, günlük alımını 6.000 üniteye düşürdü. Dört hafta sonunda D vitamini seviyesi 66,2 ng/ml’ye yükseldi.

“Bu benim kişisel deneyimim, resmi yönergelere uygun değil. Ancak işe yaradığını görmek cesaret verici,” diyen Rajan, bu tür takviyelerin sağlık profesyonelleri gözetiminde yapılması gerektiğini de vurguladı.


Uzmanı "İhtiyacınız olan tek bir takviye var" diyerek açıkladı: Vücuttaki eksikliği ciddi sorunlara yol açıyor - 5

MUTLAKA TEST YAPILMALI

2 milyondan fazla takipçisi bulunan doktor, özellikle 30 yaş üstü bireylerin her yıl düzenli kan testleriyle D vitamini başta olmak üzere temel vitamin ve mineral düzeylerini kontrol ettirmesini öneriyor.

“En iyi tavsiyem tahminde bulunmak değil, test yaptırmaktır. Yılda bir kez basit bir kan testi, genel sağlık durumu hakkında önemli bilgiler verebilir.”


Uzmanı "İhtiyacınız olan tek bir takviye var" diyerek açıkladı: Vücuttaki eksikliği ciddi sorunlara yol açıyor - 6

D VİTAMİNİ EMİLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Rajan ayrıca, D vitamini ihtiyacının kişiden kişiye değişebileceğine dikkat çekti. Vücudun D vitaminini etkili şekilde kullanabilmesi için yeterli magnezyum seviyesine ihtiyaç olduğunu, bunun da fındık, ıspanak ve bitter çikolata gibi gıdalardan sağlanabileceğini söyledi. Ayrıca aşırı kilonun, yağ hücrelerinin D vitaminini depolaması nedeniyle emilimi azaltabileceğini belirtti.

Fazla D vitamini alımının, kandaki kalsiyumun damar çeperlerinde birikmesine yol açabileceğini de hatırlatan Rajan, K2 vitamini içeren takviyelerin bu riski azaltabileceğini ifade etti.


Uzmanı "İhtiyacınız olan tek bir takviye var" diyerek açıkladı: Vücuttaki eksikliği ciddi sorunlara yol açıyor - 7

GÜNEŞ, BESLENME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TAKVİYE

Takviyelerin her gün aynı saatte alınmasının şart olmadığını ancak düzenli alımın önemli olduğunu vurgulayan Rajan, takviye süresinin 4 ila 8 hafta arasında olması gerektiğini belirtti. Son olarak, "Takviyeler etkili olabilir ancak güneş ışığı, yağlı balıklar, mantarlar ve zenginleştirilmiş gıdalarla desteklenen dengeli bir beslenme hâlâ en güçlü silahtır" dedi.

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