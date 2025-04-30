Uzmanı "İhtiyacınız olan tek bir takviye var" diyerek açıkladı: Vücuttaki eksikliği ciddi sorunlara yol açıyor

Dr. Rajan videoda, “Başta sadece bazı insanların bazı zamanlarda buna ihtiyaç duyduğunu sanıyordum. Hatta bir dönem bunun sadece bir pazarlama oyunu olduğunu düşündüm,” dedi. Ancak yaşadığı eksiklik, bu görüşünü değiştirmesine neden oldu. Kanında ölçülen 15.7 ng/ml'lik D vitamini seviyesinin, ABD Tıp Enstitüsü’nün önerdiği minimum düzey olan 20 ng/ml'nin altında olduğunu belirten Rajan, “Gerçeği görmek için eksiklik yaşamam gerekti,” ifadelerini kullandı.





