Uzmanı "İhtiyacınız olan tek bir takviye var" diyerek açıkladı: Vücuttaki eksikliği ciddi sorunlara yol açıyor
Vücudunuzun vitamin ihtiyacını güneşten, besinlerden ya da kullandığınız takviye ürünlerden karşılarsınız. D vitamini vücut sağlığı için gerekli olan vitaminlerin başında gelir. "Güneş vitamini" olarak da bilinen D vitamini eksikliği kemik sağlığı başta olmak üzere birçok soruna yol açabilir.
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nde (NHS) görev yapan üst düzey bir doktor, sağlıklı bir yaşam tarzına rağmen ciddi D vitamini eksikliği yaşadığını keşfettikten sonra, halkı yılda en az bir kez kan testi yaptırmaya çağırdı.