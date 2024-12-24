Uzmanı "kahvaltıyı bu saatte yapın" diyor: Ömrü 20 yıl uzatıyormuş

Mayo Clinic'e göre kilo vermek ve fiziksel olarak aktif olmak, diyabet, uyku apnesi ve bazı kanser türlerine yakalanma riskinizi azaltır.



Bu hastalıklar için, aralıklı oruç, genel kalorileri azaltan diğer herhangi bir diyet türü kadar faydalı görünüyor.



Bu diyet yöntemi, diğer diyetlere göre iltihabı azaltıyor gibi görünüyor.

Doktor, her hafta otuz farklı bitki yemenin de yardımcı olabileceğini söylediğinden, düzenli olarak oruç tutmak yaşam sürenizi yıllar boyunca uzatabilecek tek alışkanlık değildir.