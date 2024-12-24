Uzmanı "kahvaltıyı bu saatte yapın" diyor: Ömrü 20 yıl uzatıyormuş

Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak kabul edilir ve bu öğünde tükettiğiniz besinler gün içerisinde sağlıklı ve enerjik hissetmenize yardımcı olur. Kahvaltıda tükettiğiniz besinler kadar kahvaltı yaptığınız saatte vücut sağlığınız içim çok önemli. Kahvaltıyı bu saat diliminde yapmanın vücuda olan faydalarını uzmanı açıkladı. Bunu yapmak için basit birkaç yaşam tarzı değişikliği yaparak hayatınızı tamamen değiştirebilirsiniz.

Uzmanı "kahvaltıyı bu saatte yapın" diyor: Ömrü 20 yıl uzatıyormuş - 1

Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biri olarak kabul edilir. Bunun birkaç temel nedeni vardır. Kahvaltı, gece boyunca süren açlıktan sonra vücuda enerji sağlar. Kan şekeri seviyesini düzenleyerek günün geri kalanında fiziksel ve zihinsel aktiviteler için gerekli olan enerjiyi destekler.

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Uzmanı "kahvaltıyı bu saatte yapın" diyor: Ömrü 20 yıl uzatıyormuş - 2

Günün ilk öğünü, metabolizmayı harekete geçirir ve kalori yakımını artırır. Kahvaltı yapmamak, vücudun "tasarruf moduna" geçmesine neden olabilir, bu da yağ depolamasını artırabilir.

Uzmanı "kahvaltıyı bu saatte yapın" diyor: Ömrü 20 yıl uzatıyormuş - 3

Özellikle tam tahıllı ekmek, yumurta, süt ürünleri gibi protein ve kompleks karbonhidrat içeren bir kahvaltı, beyin fonksiyonlarını destekler. Kahvaltı yapan kişiler, genellikle öğrenme ve odaklanma konusunda daha başarılıdır.

Uzmanı "kahvaltıyı bu saatte yapın" diyor: Ömrü 20 yıl uzatıyormuş - 4

Sinirbilimci Dr. Julia Jones'a göre sabah 11'e kadar kahvaltı yapmak basit ama etkili bir rutindir. Jones ayrıca, bu yeme sisteminin ömrü 20 yıl kadar uzatabileceğini söyledi.

Uzmanı "kahvaltıyı bu saatte yapın" diyor: Ömrü 20 yıl uzatıyormuş - 5

Jones, tüm vücut sisteminizi dinlendirmek için gece boyunca on altmış altı saat aç kalmaya çalışmanız gerektiğini söyledi. Daha sonra düzenli aralıklarla yedi saat yemek yiyebilirsiniz. Jones, çok sayıda araştırmanın, insanların çok sık yemek yediğini ve sıklıkla sağlıksız beslendiğini gösterdiğini söyledi.

Bu hücrelerin sıfırlanması, sindirim sistemini dinlendirmek için diğer hücresel yolların ve önemli temizlik işlemlerinin devreye girmesine izin vermek yoluyla kolaylaştırılabilir.

Uzmanı "kahvaltıyı bu saatte yapın" diyor: Ömrü 20 yıl uzatıyormuş - 6

Doktorun önerdiği bu diyet programı aralıklı oruç olarak da bilinir. "Günlük kısıtlı zaman orucu" olarak bilinen sekiz saatlik bir kısıtlama, bu popüler diyete birçok farklı yaklaşım sunar.

Mayo Clinic'e göre her gün bu saatlerde normal bir şekilde yemek yiyebilirsiniz.

Doktor, kahvaltı yapmak veya öğle yemeğine doğrudan atlamak sizin tercihiniz olduğunu söylüyor. Aralıklı oruç tutmak, çeşitli sağlık sorunları riskinizi azaltabilir.

Uzmanı "kahvaltıyı bu saatte yapın" diyor: Ömrü 20 yıl uzatıyormuş - 7

Mayo Clinic'e göre kilo vermek ve fiziksel olarak aktif olmak, diyabet, uyku apnesi ve bazı kanser türlerine yakalanma riskinizi azaltır.

Bu hastalıklar için, aralıklı oruç, genel kalorileri azaltan diğer herhangi bir diyet türü kadar faydalı görünüyor.

Bu diyet yöntemi, diğer diyetlere göre iltihabı azaltıyor gibi görünüyor.
Doktor, her hafta otuz farklı bitki yemenin de yardımcı olabileceğini söylediğinden, düzenli olarak oruç tutmak yaşam sürenizi yıllar boyunca uzatabilecek tek alışkanlık değildir.

Uzmanı "kahvaltıyı bu saatte yapın" diyor: Ömrü 20 yıl uzatıyormuş - 8

FINDIK VE KEFİR

Dr. Jones ayrıca bazı şeyleri karıştırmanın çok faydalı olabileceğini söyledi. Örneğin, fındığı ve kefiri karıştırmak oldukça faydalı olabilir.

Jones, eksikliğin tipik olarak çeşitli beslenmemek olduğunu söyledi ve bu alışkanlığın bağırsak çeşitliliğinin kaybına yol açtığını vurguladı.

Uzmanı "kahvaltıyı bu saatte yapın" diyor: Ömrü 20 yıl uzatıyormuş - 9

Uzman, haftada 30 farkl bitki yemenin aynı zamanda bir "temel dayanak" olan bağırsak sağlığınızı güçlendirmeye yardımcı olabileceğini paylaştı.

Uzmanı "kahvaltıyı bu saatte yapın" diyor: Ömrü 20 yıl uzatıyormuş - 10

Kimchi, kombucha ve kefir bu konuda yardımcı olabilir. Ayrıca doktor, bu düzenin benimsenmesinin "bir hafta içinde" bir fark yaratmaya başlayabileceğini de sözlerine ekledi.

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