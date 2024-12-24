Uzmanı "kahvaltıyı bu saatte yapın" diyor: Ömrü 20 yıl uzatıyormuş
Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak kabul edilir ve bu öğünde tükettiğiniz besinler gün içerisinde sağlıklı ve enerjik hissetmenize yardımcı olur. Kahvaltıda tükettiğiniz besinler kadar kahvaltı yaptığınız saatte vücut sağlığınız içim çok önemli. Kahvaltıyı bu saat diliminde yapmanın vücuda olan faydalarını uzmanı açıkladı. Bunu yapmak için basit birkaç yaşam tarzı değişikliği yaparak hayatınızı tamamen değiştirebilirsiniz.
Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biri olarak kabul edilir. Bunun birkaç temel nedeni vardır. Kahvaltı, gece boyunca süren açlıktan sonra vücuda enerji sağlar. Kan şekeri seviyesini düzenleyerek günün geri kalanında fiziksel ve zihinsel aktiviteler için gerekli olan enerjiyi destekler.