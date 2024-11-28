Uzmanı "kalp krizi habercisi olabilir" diyerek uyardı: Bacaklardaki bu belirtiye dikkat!
Kalp krizi en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alır. Kalp hastalıkları genellikle sinsi ilerler ve belirtilerini anlayabilmek zordur. Ancak uzman doktor kalp krizi işareti olabilecek bir belirtiyi açıkladı. Bacaklarınızda oluşan bu durum kalp krizi veya felç gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.
alp krizi, dünyada ve ülkemizde en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Bu ciddi sağlık sorununu önlemek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz ve düzenli kontrollerinizi yaptırmanız önemlidir.