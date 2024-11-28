Uzmanı "kalp krizi habercisi olabilir" diyerek uyardı: Bacaklardaki bu belirtiye dikkat!

Kalp krizi en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alır. Kalp hastalıkları genellikle sinsi ilerler ve belirtilerini anlayabilmek zordur. Ancak uzman doktor kalp krizi işareti olabilecek bir belirtiyi açıkladı. Bacaklarınızda oluşan bu durum kalp krizi veya felç gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Uzmanı "kalp krizi habercisi olabilir" diyerek uyardı: Bacaklardaki bu belirtiye dikkat! - 1

alp krizi, dünyada ve ülkemizde en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Bu ciddi sağlık sorununu önlemek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz ve düzenli kontrollerinizi yaptırmanız önemlidir.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanı "kalp krizi habercisi olabilir" diyerek uyardı: Bacaklardaki bu belirtiye dikkat! - 2

Kalp krizi ani oluşan bir durum. Ancak bazı belirtilerle öncesinden sinyalini veriyor olabilir.

Uzmanı "kalp krizi habercisi olabilir" diyerek uyardı: Bacaklardaki bu belirtiye dikkat! - 3

Bacaklarınızdaki parlak, tüysüz ve gergin bir deri, kalp krizi veya felç gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Uzmanı "kalp krizi habercisi olabilir" diyerek uyardı: Bacaklardaki bu belirtiye dikkat! - 4

Superdrug’tan Dr. Babak Ashrafi, bu tür değişimlerin genellikle kötü kan dolaşımıyla ilişkili olduğunu ve özellikle periferik arter hastalığı (PAD) gibi durumları işaret edebileceğini belirtti. Ayrıca uzman isim bu durumun kalp krizi habercisi olabileceğini de belirtti.

Uzmanı "kalp krizi habercisi olabilir" diyerek uyardı: Bacaklardaki bu belirtiye dikkat! - 5

Dr. Ashrafi’ye göre, bacaklarda parlak deri, vücutta yağ birikiminin arterleri tıkaması sonucu kan akışının azalmasından kaynaklanabilir. Bu durum, yeterince oksijen ve besin alamayan deri hücrelerinin parlak, gergin ve ince bir görünüme bürünmesine yol açar. PAD, kalp krizi ve felç riskini artıran ciddi bir durumdur.

Uzmanı "kalp krizi habercisi olabilir" diyerek uyardı: Bacaklardaki bu belirtiye dikkat! - 6

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR

Parlak bacak derisi, sıvı birikimi ya da derin ven trombozu gibi diğer dolaşım sorunlarını da işaret edebilir. Derin ven trombozu, genellikle bacaklarda veya uylukta derin bir damarda kan pıhtısı oluşmasıdır. Bu gibi durumlar erken teşhis edilmezse ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Uzmanı "kalp krizi habercisi olabilir" diyerek uyardı: Bacaklardaki bu belirtiye dikkat! - 7

BU SAĞLIK PROBLEMİ OLANLAR RİSK ALTINDA

DAily Mail'de yar alan habere göre; diyabet, yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıklar ve sigara kullanımı, dolaşım sorunlarını ve buna bağlı parlak deri görünümünü tetikleyen faktörler arasındadır. Bu tür sağlık problemleri yaşayan bireylerin belirtileri dikkate alması önemlidir.

Dr. Ashrafi, bu tür cilt değişikliklerinin her zaman tehlikeli bir durumu göstermeyebileceğini ancak sürekli tekrar eden bacak ağrısı, şişlik ya da ciltte kalıcı değişiklikler fark edilmesi halinde bir doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

Uzmanı "kalp krizi habercisi olabilir" diyerek uyardı: Bacaklardaki bu belirtiye dikkat! - 8

5.3 milyon takipçisi olan NHS cerrahı Dr. Karan Raj da bu konuya dikkat çekti. Dr. Raj, bacak derisindeki parlaklığın, özellikle arterlerde plak birikimine bağlı kan dolaşımı sorunlarının erken işareti olabileceğini söyledi. Azalan kan akışının, dokuların zayıflamasına ve derinin incelip parlak hale gelmesine neden olduğunu açıkladı.

Uzmanı "kalp krizi habercisi olabilir" diyerek uyardı: Bacaklardaki bu belirtiye dikkat! - 9

KAN DOLAŞIMI SORUNLARINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILIR?

Kan dolaşımı sorunlarını önlemek veya yönetmek için düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir beslenme planı benimsemek ve sigaradan uzak durmak önemlidir. Ayrıca, düzenli doktor kontrolleri ve belirtilerin erken fark edilmesi hayati önem taşır.

Uzmanı "kalp krizi habercisi olabilir" diyerek uyardı: Bacaklardaki bu belirtiye dikkat! - 10

Bacaklarınızdaki parlaklık veya başka değişiklikleri hafife almayın. Basit bir belirti gibi görünen bu durum, ciddi bir sağlık probleminin erken uyarısı olabilir. Erken teşhis ve doğru tedaviyle hayati riskler önlenebilir. Bu belirtileri görüyorsanız mutlaka bir doktora danışın.

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