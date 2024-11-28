Uzmanı "kalp krizi habercisi olabilir" diyerek uyardı: Bacaklardaki bu belirtiye dikkat!

Bacaklarınızdaki parlaklık veya başka değişiklikleri hafife almayın. Basit bir belirti gibi görünen bu durum, ciddi bir sağlık probleminin erken uyarısı olabilir. Erken teşhis ve doğru tedaviyle hayati riskler önlenebilir. Bu belirtileri görüyorsanız mutlaka bir doktora danışın.

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