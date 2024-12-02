Uzmanı "Kalp krizi ve felç nedeni" dedi ve uyardı: "30 dakikadan fazla fark olmamalı"

Sağlıklı bir ömür sürmek için sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek gerekiyor. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve kaliteli uyku düzeni vücudun genel sağlığını korumak için şart. Yapılan yeni bir araştırmada düzensiz uykunun kalp krizi ve felç riskini artırdığı ortaya çıktı.

Uzmanı "Kalp krizi ve felç nedeni" dedi ve uyardı: "30 dakikadan fazla fark olmamalı" - 1

Journal of Epidemiology and Community Health dergisinde yayınlanan araştırma, her gün aynı saatlerde uyumanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini gösterdi.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanı "Kalp krizi ve felç nedeni" dedi ve uyardı: "30 dakikadan fazla fark olmamalı" - 2

Araştırmaya göre, uyku süresi yeterli olsa bile yatma ve uyanma saatlerindeki değişiklikler, olumsuz kardiyovasküler sonuçlarla ilişkilendiriliyor.

Uzmanı "Kalp krizi ve felç nedeni" dedi ve uyardı: "30 dakikadan fazla fark olmamalı" - 3

Araştırmayı yöneten Ottawa Üniversitesi’nden Dr. Jean-Philippe Chaput, “Her gün yatma ve uyanma saatleriniz arasında 30 dakikadan fazla fark olmamalı. Uyku saatlerinin değişmesi, iç saatinizin bozulmasına ve sağlık problemlerine yol açabilir. Hafta sonu bile aynı saatte uyanmaya çalışmalısınız” dedi.

Uzmanı "Kalp krizi ve felç nedeni" dedi ve uyardı: "30 dakikadan fazla fark olmamalı" - 4

Çalışma, 40-79 yaş arası yaklaşık 75 bin kişinin uyku alışkanlıklarını inceleyerek, uyku düzenliliği ile kalp sağlığı arasındaki bağlantıyı araştırdı. Katılımcılara, bir hafta boyunca aktivitelerini kaydeden cihazlar takıldı ve uyku düzenlilik indekslerine (SRI) göre gruplara ayrıldılar.

Uzmanı "Kalp krizi ve felç nedeni" dedi ve uyardı: "30 dakikadan fazla fark olmamalı" - 5

Araştırmada düzensiz uyuyanların, düzenli uyuyanlara oranla kalp krizi veya felç geçirme olasılığının yüzde 26 daha yüksek olduğu görüldü.

Uzmanı "Kalp krizi ve felç nedeni" dedi ve uyardı: "30 dakikadan fazla fark olmamalı" - 6

Araştırma, düzensiz uyuyanların sadece yüzde 48’inin önerilen yedi ila dokuz saatlik uyku süresini karşıladığını, düzenli uyuyanlar arasında ise bu oranın yüzde 61 olduğunu ortaya koydu.

Uzmanı "Kalp krizi ve felç nedeni" dedi ve uyardı: "30 dakikadan fazla fark olmamalı" - 7

Fakat düzensiz uyuyanlar, yeterince uyusalar da kalp krizi ve felç riskinden kaçamadı. Buna karşın, orta derecede düzensiz uyuyanların yeterli uyku aldıklarında risklerinin azaldığı tespit edildi.

Uzmanı "Kalp krizi ve felç nedeni" dedi ve uyardı: "30 dakikadan fazla fark olmamalı" - 8

Araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel bir nitelik taşıdığını ve neden-sonuç ilişkisi kurmadığını belirtti. Fakat sonuçlar, uyku düzeninin, uyku süresinden daha önemli bir faktör olabileceğini gösteriyor.

Uzmanı "Kalp krizi ve felç nedeni" dedi ve uyardı: "30 dakikadan fazla fark olmamalı" - 9

Elde edilen bulgular, önerilen uyku sürelerinin karşılanıp karşılanmadığına bakılmaksızın, yetişkinlerde düzensiz uykunun olumsuz kardiyovasküler olay riskiyle güçlü şekilde ilişkili olduğunu ortaya koydu.

DAHA FAZLA GÖSTER