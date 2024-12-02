Uzmanı "Kalp krizi ve felç nedeni" dedi ve uyardı: "30 dakikadan fazla fark olmamalı"
Sağlıklı bir ömür sürmek için sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek gerekiyor. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve kaliteli uyku düzeni vücudun genel sağlığını korumak için şart. Yapılan yeni bir araştırmada düzensiz uykunun kalp krizi ve felç riskini artırdığı ortaya çıktı.
Journal of Epidemiology and Community Health dergisinde yayınlanan araştırma, her gün aynı saatlerde uyumanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini gösterdi.