Uzmanı "kanser nedeni" dedi: Dünyayı tehdit ediyor, sağlık krizi haline geldi
Sağlıksız beslenme fazla kiloları ve obeziteyi beraberinde getirebiliyor. Kalp rahatsızlıklarının birçoğu obeziteli kişilerde görülüyor. Obezite ilerledikçe kansere bile yol açıyor. Bu nedenle obezite dünya genelinde giderek yaygınlaşan bir halk sağlığı krizi haline geliyor.
Obezite, kişilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyen aşırı yağ birikimi olarak tanımlanan bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzeri olan bireyler obez olarak sınıflandırılmaktadır. Modern yaşam tarzının bir sonucu olarak obezite, dünya genelinde giderek yaygınlaşan bir halk sağlığı krizi haline gelmiştir.