Uzmanı "kanser nedeni" dedi: Dünyayı tehdit ediyor, sağlık krizi haline geldi

"OBEZİTE KANSERE YOL AÇABİLİYOR"

Obezite hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cantürk, "Obezite bilindiği üzere önemli bir halk sağlığı problemi. Bunun cerrahiden önce birtakım yaşam tarzı değişiklikleriyle engellenmesi hedefleniyor. Vücut bütünlüğünü bozmadan zayıflayamayan insanlara tedavi yapılıyor. Obezite hem halk sağlığı problemi hem de birçok hastalığın gerekçesi. Kalp rahatsızlıklarının birçoğu obeziteli bireylerde görülüyor. Obezite kansere de yol açabiliyor. Üniversitemizde bu alanda cerrahi işlemler yapılabiliyor. Yaklaşık 8-10 yıldır aktif olarak bu alan üzerine çalışıyoruz. Bugün 4.'sü düzenlenen obezite toplantısında da çok kıymetli arkadaşlarımızla bir araya geldik ve obezite cerrahisi konusundaki son gelişmeleri meslektaşlarımızla ele aldık. Bir diğer hedefimizde obezite farkındalığını arttırmak ve bunun üzerine çalışmalar yaptık. Obezite cerrahisine yeni açılımlar sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.