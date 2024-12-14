Uzmanı "kanser nedeni" dedi: Dünyayı tehdit ediyor, sağlık krizi haline geldi

Sağlıksız beslenme fazla kiloları ve obeziteyi beraberinde getirebiliyor. Kalp rahatsızlıklarının birçoğu obeziteli kişilerde görülüyor. Obezite ilerledikçe kansere bile yol açıyor. Bu nedenle obezite dünya genelinde giderek yaygınlaşan bir halk sağlığı krizi haline geliyor.

Uzmanı "kanser nedeni" dedi: Dünyayı tehdit ediyor, sağlık krizi haline geldi - 1

Obezite, kişilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyen aşırı yağ birikimi olarak tanımlanan bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzeri olan bireyler obez olarak sınıflandırılmaktadır. Modern yaşam tarzının bir sonucu olarak obezite, dünya genelinde giderek yaygınlaşan bir halk sağlığı krizi haline gelmiştir.

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Uzmanı "kanser nedeni" dedi: Dünyayı tehdit ediyor, sağlık krizi haline geldi - 2

Uzmanlar, obezitenin yalnızca bireysel bir sağlık sorunu olmadığını, aynı zamanda toplum sağlığını ve sağlık sistemlerini de tehdit eden ciddi bir küresel sorun olduğunu vurgulamaktadır. Aşırı kilo, diyabet, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve bazı kanser türleri gibi birçok kronik hastalığa zemin hazırlayarak yaşam kalitesini düşürmekte ve yaşam süresini kısaltmaktadır.

Uzmanı "kanser nedeni" dedi: Dünyayı tehdit ediyor, sağlık krizi haline geldi - 3

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Kalp rahatsızlıklarının birçoğu obeziteli bireylerde görülüyor. Obezite ilerledikçe kansere bile yol açıyor. Vatandaşlara posalı gıdaları yemeyi öneriyoruz. Doyduktan sonra yemek yenilmemesi gerekiyor" dedi.

Uzmanı "kanser nedeni" dedi: Dünyayı tehdit ediyor, sağlık krizi haline geldi - 4

Türkiye'den ve yurt dışından profesörlerin katıldığı çalıştayda, obezite cerrahisi alanındaki gelişmeler masaya yatırıldı. Düzenlenen çalıştay hakkında bilgiler veren Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, obezite farkındalığını arttırmayı hedeflediklerini, obezitenin kontrol altına alınmadığı taktirde ölümcül sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Uzmanı "kanser nedeni" dedi: Dünyayı tehdit ediyor, sağlık krizi haline geldi - 5

"OBEZİTE KANSERE YOL AÇABİLİYOR"

Obezite hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cantürk, "Obezite bilindiği üzere önemli bir halk sağlığı problemi. Bunun cerrahiden önce birtakım yaşam tarzı değişiklikleriyle engellenmesi hedefleniyor. Vücut bütünlüğünü bozmadan zayıflayamayan insanlara tedavi yapılıyor. Obezite hem halk sağlığı problemi hem de birçok hastalığın gerekçesi. Kalp rahatsızlıklarının birçoğu obeziteli bireylerde görülüyor. Obezite kansere de yol açabiliyor. Üniversitemizde bu alanda cerrahi işlemler yapılabiliyor. Yaklaşık 8-10 yıldır aktif olarak bu alan üzerine çalışıyoruz. Bugün 4.'sü düzenlenen obezite toplantısında da çok kıymetli arkadaşlarımızla bir araya geldik ve obezite cerrahisi konusundaki son gelişmeleri meslektaşlarımızla ele aldık. Bir diğer hedefimizde obezite farkındalığını arttırmak ve bunun üzerine çalışmalar yaptık. Obezite cerrahisine yeni açılımlar sağlamak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Uzmanı "kanser nedeni" dedi: Dünyayı tehdit ediyor, sağlık krizi haline geldi - 6

"DENGELİ BESLENMEK VE EGZERSİZ YAPMAK ÖNEMLİ"

Obeziteye yakalanmamak için yapılması gerekenleri sıralayan Prof. Dr. Cantürk, "Obezite ilerledikçe kansere bile yol açıyor. O yüzden vatandaşları bu konuda hassas davranmaya teşvik ediyoruz. Dengeli beslenmek çok önemli. Yaşam tarzlarının değişmesi gerekiyor. Egzersiz ve sosyal alışkanlıkların arttırılması önemli. Sedanter olmak hem sağlığı hem fiziki görüntüyü etkiliyor.

Uzmanı "kanser nedeni" dedi: Dünyayı tehdit ediyor, sağlık krizi haline geldi - 7

Vatandaşlara posalı gıdaları yemeyi öneriyoruz. Doyduktan sonra yemek yenilmemesi gerekiyor. Bunlarla düzelemediği zaman obezite cerrahisinden faydalanabilirler. Tabi umarız bunlara gerek kalmadan farkındalığı arttırırız ve halkımızın sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlarız" şeklinde konuştu"

Uzmanı "kanser nedeni" dedi: Dünyayı tehdit ediyor, sağlık krizi haline geldi - 8

"OBEZİTE ARTIK BİR HASTALIK"

KOÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, düzenledikleri çalıştayla obezite cerrahisine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, çalıştayın Türkiye'deki ve yurt dışındaki hocalar için toplantı programları şeklinde olacağını söyledi. Çalıştaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Güler, obezite ameliyatlarında yaşananlarının burada toplantıda izletildiğini ve üzerine münazara edildiğini belirtti.

Uzmanı "kanser nedeni" dedi: Dünyayı tehdit ediyor, sağlık krizi haline geldi - 9

Doç. Dr. Güler, "Bu seneki temel konumuz revizyon cerrahileri. Yani daha önce mide ameliyatı olup tedavi görüp tekrardan bu hastalığa yakalananları ele alacağız. Canlı panel şeklinde bu konuları gündeme alacağız. Modern çağda obezite her geçen gün artmakta. Dünya Sağlık Örgütü de artık obeziteyi hastalık olarak tanımlamakta.

Uzmanı "kanser nedeni" dedi: Dünyayı tehdit ediyor, sağlık krizi haline geldi - 10

Obezite sadece bir şişmanlık değil, etrafında getirdiği diğer rahatsızlıklarla ölüme kadar giden ciddi bir mesele. Şunu unutmamalıyız ki bunun da çözümü var. Obezite merkezlerimizden herkes bu konuda tıbbi yardım alabilir" ifadelerini kullandı.

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