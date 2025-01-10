Uzmanı "sakın yemeyin" diyerek uyarıyor: Kahvaltıda tüketilen en kötü yiyecek

ENERJİ DÜŞÜŞÜ VE AÇLIK KRİZLERİ

Thomas, bu tür bir kahvaltının öğleden sonra büyük bir enerji düşüşüne ve sağlıksız atıştırmalıkların tercih edilmesine yol açabileceğini söyledi. “Kilo vermek isteyenler için en iyi seçenek, yüksek protein ve lif içeren bir kahvaltıdır” diyen uzman, tahıl gevreği yerine sağlıklı alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.