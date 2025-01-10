Uzmanı "sakın yemeyin" diyerek uyarıyor: Kahvaltıda tüketilen en kötü yiyecek
Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak bilinir ve kahvaltıda tüketeceğiniz her besin gün içerisindeki enerji düzeyinizi belirlemenize yardımcı olur. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan bir zayıflama koçu, sabahları tüketilmemesi gereken besinleri paylaştı. Bu besinleri sağlıksız olarak tanımladı.
Sağlıklı ve pratik olarak bilinen tahıl gevreği hakkında şaşırtıcı bir uyarı geldi. Zayıflama koçu Thomas, tahıl gevreğinin kilo vermek isteyenler için “yenebilecek en kötü kahvaltı” olduğunu belirterek, bu besinin zannettiğimiz kadar masum olmadığına dikkat çekti.