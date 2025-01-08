Uzmanı "sigara kadar tehlikeli" diyor: Hücrelerdeki "saatli bomba" karaciğer kanserine dönüşüyor
Karaciğer kanseri, kanserden kaynaklı ölümler arasında dördüncü sırada yer alıyor. Yapılan bir araştırma, yağlı karaciğer hastalığı ile karaciğer kanseri arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, yağ ve şeker oranı yüksek diyetler, karaciğerde DNA hasarına yol açarak hücrelerin kanserli hale gelme riskini artırıyor.
Nature dergisinde yayımlanan çalışma, karaciğer kanserine neden olan hücresel ve genetik mekanizmaları detaylandırdı.