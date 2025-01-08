Uzmanı "sigara kadar tehlikeli" diyor: Hücrelerdeki "saatli bomba" karaciğer kanserine dönüşüyor

HÜCRELERDEKİ "SAATLİ BOMBA"

Araştırma ekibi, fare modelleri ve insan doku örnekleri üzerinde çalışarak, yüksek yağ ve şeker içeren diyetlerin karaciğer hücrelerinde DNA hasarına neden olduğunu ve bu hücrelerin "senesans" adı verilen bir duruma geçtiğini tespit etti. Bu durumdaki hücreler bölünemiyor ancak metabolik olarak aktif kalıyor.