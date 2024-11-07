Uzmanı uyardı: 1 dakikada 2 milyon beyin hücresini öldürüyor

Felç (inme veya beyin felci olarak da bilinir), beynin bir kısmına kan akışının azalması veya tamamen durması sonucu meydana gelir. Bu durum, beyin hücrelerinin hasar görmesine neden olur ve genellikle vücudun bir tarafında güçsüzlük veya hareket kaybı ile kendini gösterir.