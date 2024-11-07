Uzmanı uyardı: 1 dakikada 2 milyon beyin hücresini öldürüyor
Beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besinden yoksun kalmasına bağlı inme (felç) meydana gelir. Her dakikada iki milyon beyin hücresini öldüren korkunç bir tıbbi rahatsızlık olan felç hastalığının ilk belirtilerinin fark edilmesi ve hemen müdahale edilmesi gerekiyor.
İnme (felç), beyin dokusunun oksijen almasını engelleyen, beyne kan akışının kesilmesi ya da beyin kanaması sonucu meydana gelen, ani gelişen ve hızla müdahele edilmesi gereken acil tıbbi bir durum.