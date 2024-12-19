Uzmanı uyardı: Kahveyi bu saatte tüketmeyin!

Pek çok kişi sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak kahve içiyor. Dünyada en sık tüketilen sıcak içeceklerden biri olan kahvenin vücuda pek çok faydası bulunur. Ancak kahveyi sabah uyandıktan sonra tüketmek bazı sağlık problemlerine yol açabilir.