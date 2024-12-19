Uzmanı uyardı: Kahveyi bu saatte tüketmeyin!
Sabah uyandıktan sonra en çok tüketilen sıcak ve lezzetli içeceklerin başında gelen kahve için uzmanlar uyardı. Uykuyu açan, zindelik veren ve fiziksel performansı artıran kahve, bazıları için vazgeçilmez bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Ancak, kahvenin sabah saatlerinde ne zaman içilmesi gerektiği konusunda uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.
Pek çok kişi sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak kahve içiyor. Dünyada en sık tüketilen sıcak içeceklerden biri olan kahvenin vücuda pek çok faydası bulunur. Ancak kahveyi sabah uyandıktan sonra tüketmek bazı sağlık problemlerine yol açabilir.