Uzmanı uyardı: Kahveyi bu saatte tüketmeyin!

Sabah uyandıktan sonra en çok tüketilen sıcak ve lezzetli içeceklerin başında gelen kahve için uzmanlar uyardı. Uykuyu açan, zindelik veren ve fiziksel performansı artıran kahve, bazıları için vazgeçilmez bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Ancak, kahvenin sabah saatlerinde ne zaman içilmesi gerektiği konusunda uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor.

Uzmanı uyardı: Kahveyi bu saatte tüketmeyin! - 1

Pek çok kişi sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak kahve içiyor. Dünyada en sık tüketilen sıcak içeceklerden biri olan kahvenin vücuda pek çok faydası bulunur. Ancak kahveyi sabah uyandıktan sonra tüketmek bazı sağlık problemlerine yol açabilir.

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Uzmanı uyardı: Kahveyi bu saatte tüketmeyin! - 2

Bath Üniversitesi'nde Metabolizma Fizyolojisi dersleri veren James Betts, kahvenin sabahları erken içilmesinin metabolizma üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanı uyardı: Kahveyi bu saatte tüketmeyin! - 3

Özellikle zayıf bir uykunun ardından kahvaltıdan önce kahve içmenin, yüksek glikoz ve insülin yanıtlarına yol açabileceğini belirten Betts, bunun da tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini artırabileceğini söylüyor.

Uzmanı uyardı: Kahveyi bu saatte tüketmeyin! - 4

Betts, kahvaltıdan sonra kahve içmenin daha güvenli olduğunu belirtiyor. Besinlerin sindirimi tamamlandıktan sonra kahve içmenin, vücudun metabolik kontrolünü kaybetmeden kahvenin etkilerinden faydalanılmasını sağladığını ifade ediyor. Ayrıca, spor öncesi kahve içmek isteyenler için en ideal zamanın egzersizden 45-60 dakika önce olduğunu vurguluyor.

Uzmanı uyardı: Kahveyi bu saatte tüketmeyin! - 5

Kahve içmenin bir diğer olumsuz etkisi ise idrar söktürücü özellik taşıması. Bu durum, sabah kahve içmeden önce bir bardak su içmenin daha faydalı olabileceği görüşünü destekliyor.

Uzmanı uyardı: Kahveyi bu saatte tüketmeyin! - 6

Ayrıca, kahve tüketiminin kortizol hormonu salınımını artırarak, stres seviyelerini yükseltebileceği de bilimsel araştırmalarla gösterilmiş bir diğer olumsuz etkisi.

Uzmanlar, kahve içmeden önce vücudun doğal ritmini bozmamak için sabah kahvaltısının ardından bir süre beklemenin daha sağlıklı olacağı konusunda birleşiyor.

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