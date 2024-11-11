Uzmanı uyardı: Sivilce deyip geçmeyin, ölüme kadar götürüyor
Sivilceler genellikle ergenlik çağında görülse de yetişkinlik döneminde de karşılaşılan bir cilt problemidir. Sağlıksız beslenme, yanlış cilt bakımı, hormonol değişimler ya da stres sivilceleri tetikleyen etkenler arasında yer alır. Yüzünüzdeki sivilceleri sıkmak basit bir çözüm gibi görünebilir ancak uzmanlar bu konuda uyarıyor. Çünkü "ölüm üçgeni" denilen bu bölgedeki sivilcelerin sıkılması hayati önem taşıyor.
Sivilceler vücudunuzdak çeşitli bölgelerde ortaya çıkabilir. Genellikle yüz bölgesindeki sivilceler hem ergenlik hem de yetişkinlik döneminde son derece can sıkıcı olabilir.