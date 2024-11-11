Uzmanı uyardı: Sivilce deyip geçmeyin, ölüme kadar götürüyor

Doktor, bu bölgedeki bir sivilceyi patlattığınızda, kan dolaşımına potansiyel olarak bir enfeksiyon kaynağı sokup bu kaynağın doğrudan beyne gidebileceğini ifade etti.



Bu durumun ise ciddi enfeksiyonlara neden olup hem cilt sağlığını hem de genel sağlığı riske atabileceğini söyledi.



Uzman, enfeksiyon beyni etkileyebildiği için ölüm riskinin de olabileceğini ifade etti.