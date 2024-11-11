Uzmanı uyardı: Sivilce deyip geçmeyin, ölüme kadar götürüyor

Sivilceler genellikle ergenlik çağında görülse de yetişkinlik döneminde de karşılaşılan bir cilt problemidir. Sağlıksız beslenme, yanlış cilt bakımı, hormonol değişimler ya da stres sivilceleri tetikleyen etkenler arasında yer alır. Yüzünüzdeki sivilceleri sıkmak basit bir çözüm gibi görünebilir ancak uzmanlar bu konuda uyarıyor. Çünkü "ölüm üçgeni" denilen bu bölgedeki sivilcelerin sıkılması hayati önem taşıyor.

Uzmanı uyardı: Sivilce deyip geçmeyin, ölüme kadar götürüyor - 1

Sivilceler vücudunuzdak çeşitli bölgelerde ortaya çıkabilir. Genellikle yüz bölgesindeki sivilceler hem ergenlik hem de yetişkinlik döneminde son derece can sıkıcı olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanı uyardı: Sivilce deyip geçmeyin, ölüme kadar götürüyor - 2

Sivilcelerden kurtulmak için onları sıkmak çok basit yöntem gibi gelebilir. Ancak sivilceleri sıkmak sandığınızdan çok daha tehlikeli olabilir.

Uzmanı uyardı: Sivilce deyip geçmeyin, ölüme kadar götürüyor - 3

Uzmanlar özellikle "ölüm üçgeni" dedikleri bölgedeki sivilcelerin sıkılmaması gerektiği ile ilgili uyardılar.

Uzmanı uyardı: Sivilce deyip geçmeyin, ölüme kadar götürüyor - 4

Dr. Mark, cildinizde çıkan sivilceleri patlatmamanız gerektiğini; özellikle cildinizdeki bu bölgeye dokunmamanız gerektiğini ifade etti.

Uzmanı uyardı: Sivilce deyip geçmeyin, ölüme kadar götürüyor - 5

Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Dr. Mark, yüzünüzün orta kısmında bulunan 'ölüm üçgeni' olarak adlandırılan bölgedeki sivilceleri sıkmanın nelere yol açabileceğini söyledi.

Uzmanı uyardı: Sivilce deyip geçmeyin, ölüme kadar götürüyor - 6

ÖLÜM ÜÇGENİ NEDİR?

Dr. Mark, bu bölge ile ilgili, burun köprüsünden ağız köşelerine kadar kavernöz sinüs isimli bir kan damarı aracılığı ile doğrudan beyne bağlanan damarlara sahip olduğunu anlattı.

Uzmanı uyardı: Sivilce deyip geçmeyin, ölüme kadar götürüyor - 7

Doktor, bu bölgedeki bir sivilceyi patlattığınızda, kan dolaşımına potansiyel olarak bir enfeksiyon kaynağı sokup bu kaynağın doğrudan beyne gidebileceğini ifade etti.

Bu durumun ise ciddi enfeksiyonlara neden olup hem cilt sağlığını hem de genel sağlığı riske atabileceğini söyledi.

Uzman, enfeksiyon beyni etkileyebildiği için ölüm riskinin de olabileceğini ifade etti.

Uzmanı uyardı: Sivilce deyip geçmeyin, ölüme kadar götürüyor - 8

SİVİLCELERİ SIKMAYIN

Uzmanlar ciltte çıkan sivilcelerin sıkılmasının önerilmediğini ifade ederek özellikle "ölüm üçgeni" olarak ifade edilen bölgeden uzak durulması gerektiğini anlattılar

Uzmanı uyardı: Sivilce deyip geçmeyin, ölüme kadar götürüyor - 9

Bu bölgede bulunan sivilceleri sıkmak, beyninize ve kan dolaşımınıza yayılabilen ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Konu ile ilgili Dr. Mark. kendi burnu üzerinde çıkan sivilceleri sıkmadığını anlattı.

Uzmanı uyardı: Sivilce deyip geçmeyin, ölüme kadar götürüyor - 10

SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Yapmış olduğu açıklamada, ölüm riskinin oldukça düşük bir ihtimal olduğunu ancak, enfeksiyonun boyutuna göre ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini ekledi.

DAHA FAZLA GÖSTER