Uzmanı uyardı: Sütü buzdolabında böyle saklamak sinsi bir düşmana dönüştürüyor
Süt en güçlü kalsiyum kaynaklarından biri. Vücudun güçlenmesi için tüketilen sağlıklı içeceklerden biri olan süt, genellikle buzdolabının kapı bölümünde saklanıyor. Ancak yapılan araştırmalar sütle ilgili şaşırtan bir gerçeği ortaya çıkardı. Uzmanlar sürekli buzdolabında saklanan süt konusunda ciddi uyarılarda bulundu.
Süt, beslenme uzmanlarının sık sık önerdiği mucizevi bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. İçeriğinde barındırdığı vitamin ve minerallerle vücudu baştan sona destekleyen süt, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası.