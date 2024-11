Uzmanı uyardı: Sütü buzdolabında böyle saklamak sinsi bir düşmana dönüştürüyor

BUZDOLABI KULLANIMINDA DİĞER KRİTİK HATALAR

Uzmanlar, buzdolabı kullanımında yapılan başka önemli hatalara da dikkat çekiyor. Çiğ et ve hazır yiyeceklerin bir arada saklanması, tehlikeli çapraz bulaşmalara yol açabiliyor.



Keane bu konuda, "Çiğ et ve balık gibi gıdalar, biyolojik çapraz bulaşmayı ve kan damlamasını önlemek için buzdolabının alt kısmında, kapalı kaplarda saklanmalıdır," uyarısında bulunuyor. "Topraklı çiğ sebzeler yıkanmalı, kurutulmalı ve kapalı kaplarda, her zaman çiğ et ve balıkların üzerinde muhafaza edilmelidir." diyor.