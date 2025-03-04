Uzmanlar 2050'yi işaret etti: Dünya nüfusunun yarısından fazlası obez olabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşırı kiloyu ‘vücutta aşırı yağ birikmesi durumu’ olarak tanımlarken, obezite ise ‘bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkması’ olarak biliniyor. Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelindeki yetişkinlerin yarısından fazlasının, 2050'ye kadar aşırı kilolu ya da obez olacağı tahmin ediliyor.
Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelindeki yetişkinlerin yarısından fazlasının, 2050'ye kadar aşırı kilolu ya da obez olacağı tahmin ediliyor.