Uzmanlar açıkladı: 1 günde 1 kase yoğurt yemenin etkisi

Bilim insanları, yoğurdun doğal bakterilerinin bağırsak üzerinde yararlı etkileri olabileceğini ve bunun da koruyucu etkiyi açıklayabileceğini öne sürdü.



Araştırmacılar, "Bu yeni bulgular, sağlıklı beslenmenin bir unsuru olarak yoğurt tüketimi için kanıt sağlayarak klinik ve halk sağlığı açısından önem taşımaktadır” dediler.



İşte her gün 1 kase yoğurt yemenin etkisi



1- GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK



Yoğurt, iyi bakterilerin büyümesini teşvik ederek bağırsağı koruyan probiyotikler açısından zengindir. Sağlıklı bir bağırsak, bağışıklığı artırmada önemli bir rol oynar ve böylece soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarına karşı daha dirençli hale gelirsiniz.





