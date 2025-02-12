Uzmanlar açıkladı: 1 günde 1 kase yoğurt yemenin etkisi
Besin değeri yüksek ve son derece faydalı olan gıdalardan biri olan yoğurt özellikle bağırsak sağlığını desteklemesiyle bilinir. Yoğurt potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu haline getirir Peki, 1 günde 1 kase yoğurt yiyince ne olur?
En güçlü doğal probiyotik kaynaklarından biri olan yoğurt, sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle bilinir. Çok yönlü ve besin değeri yüksek olan bu gıda özellikle kış aylarında tüketildiğinde bağışıklık sistemini de güçlendirir.
Cilt ve kilo yönetimi için temel beinler sağlayan yoğurt, vücut direncini artırır ve hastalıklara karşı bir güç kalkanı oluşturur.