Uzmanlar açıkladı: Düzenli yapmak ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor!

İngiltere’de yapılan araştırma, günlük yürüyüşün kalp krizinden ölüm riskini yüzde 50 azalttığını ve yaşlanmayı geciktirdiğini gösterdi.

Uzmanlar açıkladı: Düzenli yapmak ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor! - 1

KALP KRİZİ RİSKİNİ YARI YARIYA AZALTIYOR

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, düzenli yürüyüş yapmanın kalp krizinden ölüm riskini yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar, yürüyüşün kalp-damar sağlığını korumanın yanı sıra, yaşlanmayı geciktirdiğini ve genel yaşam süresini uzattığını belirtiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanlar açıkladı: Düzenli yapmak ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor! - 2

KANSER VE OBEZİTE RİSKİNİ AZALTIYOR

Araştırmaya göre düzenli egzersiz, obezite, kolon ve meme kanseri gibi bazı kanser türlerinin riskini de düşürüyor. Yürüyüş, sinir ve beyin sağlığını koruyarak unutkanlık, bunalım ve kemik erimesi gibi sorunların önüne geçiyor.

Uzmanlar açıkladı: Düzenli yapmak ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor! - 3

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL SAĞLIĞA KATKI

Uzmanlar, yürüyüşün doğal bir antidepresan olduğunu ve zihinsel fonksiyonları güçlendirdiğini vurguluyor. Düzenli fiziksel aktivitenin, kemik yoğunluğunu koruyarak vücut yağını azalttığını ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirdiğini ifade ediyorlar. Ayrıca, bilişsel işlevlerde ve ruh halinde önemli iyileşmeler gözlemlenebiliyor.

Uzmanlar açıkladı: Düzenli yapmak ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor! - 4

DNA ÜZERİNDE BİLE ETKİLİ

Çalışma, sadece 6 ay düzenli egzersiz yapmanın, DNA onarımında faydalı değişiklikler sağladığını gösteriyor. Bu bulgular, egzersizin sağlığımız üzerindeki uzun vadeli etkilerini bir kez daha doğruluyor.

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