Uzmanlar açıkladı: Düzenli yapmak ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor!

KANSER VE OBEZİTE RİSKİNİ AZALTIYOR

Araştırmaya göre düzenli egzersiz, obezite, kolon ve meme kanseri gibi bazı kanser türlerinin riskini de düşürüyor. Yürüyüş, sinir ve beyin sağlığını koruyarak unutkanlık, bunalım ve kemik erimesi gibi sorunların önüne geçiyor.