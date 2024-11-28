Uzmanlar açıkladı: Düzenli yapmak ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor!
İngiltere’de yapılan araştırma, günlük yürüyüşün kalp krizinden ölüm riskini yüzde 50 azalttığını ve yaşlanmayı geciktirdiğini gösterdi.
KALP KRİZİ RİSKİNİ YARI YARIYA AZALTIYOR
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, düzenli yürüyüş yapmanın kalp krizinden ölüm riskini yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar, yürüyüşün kalp-damar sağlığını korumanın yanı sıra, yaşlanmayı geciktirdiğini ve genel yaşam süresini uzattığını belirtiyor.