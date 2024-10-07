Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık

KRONİK STRES

Zihinsel ve duygusal stres hızlı yaşlanmanıza neden olan bir diğer etken arasında yer alıyor.



Kronik stres vücuda zarar verebilir ve iltihaplanmaya neden olabilir, bu da biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir.

Her gece en az yedi saat uyumak, meditasyon yapmak, alkol tüketimini sınırlamak, vücudunuzu hareket ettirmek ve güvendiğiniz insanlarla bağlantı kurmak stresi yönetmenize yardımcı olabilir.