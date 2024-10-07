Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık
Günlük hayatınızdaki bazı alışkanlıklar daha hızlı yaşlanmanıza neden olabilir. Uyku eksikliği, sağlıksız beslenme, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, stres yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Uzmanlar siz farkında olmadan hızlı yaşlanmanıza neden olan alışkanlıkları açıkladı.
Alabama Üniversitesi'nde profesör olan Dr. Thomas Buford, yaşam boyu gerçekleşen hücresel ve moleküler değişikliklerin hepsini geri çeviremeseniz bile, bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak biyolojik yaşlanma oranını yavaşlatabileceğinizi söylüyor. Buford, "Yaşlanmak sağlığınızı iyileştirmek için asla geç değildir" diyor.
İşte yaşlanmanızı hızlandırabilecek 5 alışkanlık