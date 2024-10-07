Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık

Günlük hayatınızdaki bazı alışkanlıklar daha hızlı yaşlanmanıza neden olabilir. Uyku eksikliği, sağlıksız beslenme, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, stres yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Uzmanlar siz farkında olmadan hızlı yaşlanmanıza neden olan alışkanlıkları açıkladı.

Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık - 1

Alabama Üniversitesi'nde profesör olan Dr. Thomas Buford, yaşam boyu gerçekleşen hücresel ve moleküler değişikliklerin hepsini geri çeviremeseniz bile, bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak biyolojik yaşlanma oranını yavaşlatabileceğinizi söylüyor. Buford, "Yaşlanmak sağlığınızı iyileştirmek için asla geç değildir" diyor.

İşte yaşlanmanızı hızlandırabilecek 5 alışkanlık

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık - 2

YALNIZLIK

65 yaş ve üzeri yetişkinlerin neredeyse dörtte birinin sosyal olarak izole olduğu bulundu.

Yalnızlık ve sosyal izolasyon, bunama, kalp hastalığı , felç ve depresyon riskini artırabilir.

Rutgers Robert Wood Johnson Tıp Fakültesi'nde geriatrist ve klinik öğretim üyesi olan Sara B. Leonard,"İnsanlar genellikle sosyal bağlantıların eksikliğinin bir kişinin erken ölüm riskini ne kadar önemli ölçüde artırabileceğine şaşırıyorlar." dedi.

Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık - 3

Aktif bir sosyal hayata sahip olmak ve bir amaç duygusunu sürdürmek, yaşlı yetişkinlerin sağlıklı kalmasına ve daha uzun yaşamasına yardımcı olur.

Leonard, "Yaşamımız boyunca sağlıklı ilişkiler ve güçlü bir sosyal destek ağının önemli olduğunu, özellikle de yaşlandığımızda bunun daha da önemli olduğunu unutmamak önemlidir." dedi.

Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık - 4

CİLDİ VE GÖZLERİ GÜNEŞTEN KORUMAMAK

Erken yaşlanmayı önlemek için cildinizi ve gözlerinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumanız gerekiyor.

Dermatolog Dr. Ivy Lee, "Büyük güneş gözlükleri takmayan veya güneş kremini kirpik diplerine kadar sürme alışkanlığı olmayanlar, güneş hasarına ve elastikiyet kaybına maruz kalabilirler." diyor.

Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık - 5

Güneş gözlüğü takmak sadece gözlerinizi ve çevresindeki cildi zararlı UV ışınlarından korumakla kalmaz, aynı zamanda gözlerinizi kısmanızı da engeller.

Lee, göz kapaklarını kısma veya tekrarlayan hareket alışkanlığı olan kişilerin kırışıklık geliştirmeye daha yatkın olduğunu söyledi.

Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık - 6

HAREKETSİZ YAŞAM TARZI

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, uzun saatler televizyon izlemenin sağlıklı yaşlanma olasılığını azalttığını ortaya koydu.

Sağlıklı yaşlanma için harekete öncelik vermek önemlidir. Bu, bir maratona hazırlanmanız veya pahalı bir kişisel eğitim programına kaydolmanız gerektiği anlamına gelmez.

Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık - 7

Herhangi bir miktarda fiziksel aktivitenin faydaları olacaktır. Keyif aldığınız egzersizlere odaklanmak vücudunuzu ve kaslarınızı çalıştırmanıza yardımcı olur.

Yaşlanan cildi gençleştirmeye, hareketliliği desteklemeye ve yaşlandıkça kas kütlesini korumaya yardımcı olabilecek direnç antrenmanını göz ardı etmeyin.

Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık - 8

KRONİK STRES

Zihinsel ve duygusal stres hızlı yaşlanmanıza neden olan bir diğer etken arasında yer alıyor.

Kronik stres vücuda zarar verebilir ve iltihaplanmaya neden olabilir, bu da biyolojik yaşlanmayı hızlandırabilir.

Her gece en az yedi saat uyumak, meditasyon yapmak, alkol tüketimini sınırlamak, vücudunuzu hareket ettirmek ve güvendiğiniz insanlarla bağlantı kurmak stresi yönetmenize yardımcı olabilir.

Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık - 9

ŞEKERLİ VE İŞLENMİŞ GIDALAR TÜKETMEK

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve erken yaşlanmayı önlemede beslenme büyük önem taşıyor.

Chicago merkezli kayıtlı diyetisyen ve Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü Jen Bruning, "Yüksek şeker alımının DNA'mızın yüzeyindeki metil grupları üzerinde hücresel yaşlanmayı hızlandırabilecek bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor." dedi.

Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık - 10

Sağlıksız beslenme zihinsel ve kalp sağlığına zarar verebilir ve bu da kişinin sağlık süresini kısaltır. Bu yiyecekleri sınırlamak ve çeşitli meyve, sebze, tam tahıllar ve protein kaynakları yemek sağlıklı yaşlanmayı destekleyebilir.

Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık - 11

Bruning, "Beslenme, sizi erken yaşlanmaya karşı korumada destekleyici bir rol oynayabilir, ancak bunun yanı sıra sigara ve alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıklardan da uzak durmalısınız" dedi ve sağlıklı yaşamın sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık - 12

NOT: Sosyal olarak aktif olmak ve güneş gözlüğü takmak gibi basit adımlar atmak, yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve genel refahınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

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