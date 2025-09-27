Uzmanlar açıkladı: İdrardaki değişiklik bunamanın erken uyarı işareti

İsveç’te yapılan geniş çaplı bir araştırma, idrar alışkanlıklarındaki küçük değişikliklerin bile bunama riskini ciddi oranda artırabileceğini ortaya koydu.

DailyMail'de yer alan habere göre; Karolinska Enstitüsü’nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, idrarda görülen köpüklenmenin demans gelişimiyle bağlantılı olabileceğini gösterdi. Uzmanlara göre bu durum, böbrek filtrelerinden “albümin” isimli proteinin sızmasıyla oluşuyor ve beyin sağlığını doğrudan etkileyebiliyor.

Araştırma kapsamında Stockholm’de yaşayan, 65 yaş üstü ve başlangıçta demans tanısı bulunmayan 130 bin kişi dört yıl boyunca takip edildi. Sonuçlarda katılımcıların yüzde 7’sinde demans geliştiği belirlendi. İdrarında orta düzeyde albümin bulunanlarda risk yüzde 25, yüksek seviyede albümin bulunanlarda ise risk yüzde 37 oranında arttı.

Karolinska Enstitüsü Nörobiyoloji Bölümü’nden Dr. Hong Xu, “Böbrekler ve beyin farklı organlar gibi görünse de önemli bir ortak noktaları var: her ikisi de hassas kan damarları ağına bağlı. Böbrek damarları zarar gördüğünde aynı süreç beyinde de ortaya çıkabiliyor” dedi.

En güçlü ilişkinin, Alzheimer ve karma demanstan sonra en sık görülen ikinci tür olan vasküler demans ile olduğu tespit edildi.


Ulusal Böbrek Vakfı’na göre albüminüri (idrarda yüksek miktarda albümin bulunması) her zaman belirti göstermese de köpüklü idrar, sık idrara çıkma, gözlerde ve ayaklarda şişlik gibi işaretlerle kendini belli edebiliyor. Uzmanlar, özellikle yüksek tansiyon, diyabet, kardiyovasküler rahatsızlık veya böbrek hastalığı olan kişilerin düzenli sağlık kontrollerinden geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Araştırmacılar, Journal of Internal Medicine dergisinde yayımlanan makalede şu değerlendirmeye yer verdi:

“Artan albüminüri her türlü demans, özellikle de vasküler ve karma demans riskinin artmasıyla ilişkilidir. Albüminürinin erken teşhisi, bunamanın başlangıcını geciktirebilir veya önleyebilir.”

