Uzmanlar açıkladı: İdrardaki değişiklik bunamanın erken uyarı işareti
İsveç’te yapılan geniş çaplı bir araştırma, idrar alışkanlıklarındaki küçük değişikliklerin bile bunama riskini ciddi oranda artırabileceğini ortaya koydu.
DailyMail'de yer alan habere göre; Karolinska Enstitüsü’nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, idrarda görülen köpüklenmenin demans gelişimiyle bağlantılı olabileceğini gösterdi. Uzmanlara göre bu durum, böbrek filtrelerinden “albümin” isimli proteinin sızmasıyla oluşuyor ve beyin sağlığını doğrudan etkileyebiliyor.