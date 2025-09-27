Uzmanlar açıkladı: İdrardaki değişiklik bunamanın erken uyarı işareti

Karolinska Enstitüsü Nörobiyoloji Bölümü’nden Dr. Hong Xu, “Böbrekler ve beyin farklı organlar gibi görünse de önemli bir ortak noktaları var: her ikisi de hassas kan damarları ağına bağlı. Böbrek damarları zarar gördüğünde aynı süreç beyinde de ortaya çıkabiliyor” dedi.



En güçlü ilişkinin, Alzheimer ve karma demanstan sonra en sık görülen ikinci tür olan vasküler demans ile olduğu tespit edildi.





