Uzmanlar açıkladı: Karaciğer dostu, diyabet savaşçısı

Kaliforniya Üniversitesi, Davis’te 2024 yılında yürütülen bir başka çalışmada ise çileklerin kalp hastalığı riski yüksek bireylerde lipid metabolizmasını düzenlediği ve sistemik iltihabı azalttığı belirtildi. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Roberta Holt, “Çilekler fitonutrientler açısından oldukça zengin. Bu özellikleriyle sadece kolesterolü düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kalp hastalıklarının temel nedenlerinden biri olan iltihabı da azaltır,” ifadelerini kullandı.