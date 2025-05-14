Uzmanlar açıkladı: Karaciğer dostu, diyabet savaşçısı

Son bilimsel araştırmalar, günlük çilek tüketiminin kardiyometabolik sağlık üzerinde önemli faydalar sağlayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu kırmızı meyvenin kolesterolü düşürmeye, iltihaplanmayı azaltmaya ve insülin direncini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bu etkiler, özellikle tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde kritik rol oynuyor.

Uzmanlar açıkladı: Karaciğer dostu, diyabet savaşçısı - 1

Sulu ve tatlı tadıyla öne çıkan çilek, sadece damak zevkine hitap etmekle kalmıyor; aynı zamanda sağlığın da anahtarlarından biri olabilir. 2023 yılında yapılan bir çalışmada, çilek tüketiminin LDL (kötü) kolesterol seviyesini düşürdüğü, damar sağlığını desteklediği ve insülin duyarlılığını artırdığı gözlemlendi.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanlar açıkladı: Karaciğer dostu, diyabet savaşçısı - 2

Bu bulgular, çileğin yağlı karaciğer ve diyabet gibi kronik hastalıkların gelişimine karşı koruyucu etki gösterebileceğini gösteriyor.

Uzmanlar açıkladı: Karaciğer dostu, diyabet savaşçısı - 3

Illinois Teknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Britt Burton-Freeman, “Küresel Hastalık Yükü (GBD) çalışması, meyve tüketiminin az olmasının kalp hastalıkları ve diyabet için en büyük risk faktörlerinden biri olduğunu ortaya koydu. Günlük diyete yalnızca bir fincan çilek eklemek bile önemli faydalar sağlayabilir,” dedi.

Uzmanlar açıkladı: Karaciğer dostu, diyabet savaşçısı - 4

Kaliforniya Üniversitesi, Davis’te 2024 yılında yürütülen bir başka çalışmada ise çileklerin kalp hastalığı riski yüksek bireylerde lipid metabolizmasını düzenlediği ve sistemik iltihabı azalttığı belirtildi. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Roberta Holt, “Çilekler fitonutrientler açısından oldukça zengin. Bu özellikleriyle sadece kolesterolü düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kalp hastalıklarının temel nedenlerinden biri olan iltihabı da azaltır,” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar açıkladı: Karaciğer dostu, diyabet savaşçısı - 5

Beslenme uzmanı Toby Amidor ise çileğin sağlık dostu bir atıştırmalık olarak öne çıktığını vurguladı: “Çilek, C vitamini, lif ve antioksidanlar açısından zengin bir meyvedir. Smoothielere, yoğurda, salatalara kolayca eklenebilir ya da tek başına tüketilebilir.”


Uzmanlar açıkladı: Karaciğer dostu, diyabet savaşçısı - 6

GÜNDE NE KADAR ÇİLEK YEMELİ?


Peki ne kadar çilek yemeli? Uzmanlar, kardiyometabolik sağlığı desteklemek amacıyla günde 1 ila 4 fincan çilek tüketmenin ideal olduğunu söylüyor. Hem sağlıklı hem lezzetli bu meyve, küçük bir alışkanlıkla büyük faydalar sağlayabilir.

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