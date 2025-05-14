Uzmanlar açıkladı: Karaciğer dostu, diyabet savaşçısı
Son bilimsel araştırmalar, günlük çilek tüketiminin kardiyometabolik sağlık üzerinde önemli faydalar sağlayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu kırmızı meyvenin kolesterolü düşürmeye, iltihaplanmayı azaltmaya ve insülin direncini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bu etkiler, özellikle tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde kritik rol oynuyor.
Sulu ve tatlı tadıyla öne çıkan çilek, sadece damak zevkine hitap etmekle kalmıyor; aynı zamanda sağlığın da anahtarlarından biri olabilir. 2023 yılında yapılan bir çalışmada, çilek tüketiminin LDL (kötü) kolesterol seviyesini düşürdüğü, damar sağlığını desteklediği ve insülin duyarlılığını artırdığı gözlemlendi.