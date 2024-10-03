Uzmanlar açıkladı: Yaşam süresini ölçen 1 dakikalık test

Uzun yaşamın sırrı dünya genelinde herkesin merak ettiği konuların başında geliyor. Herkes yaşam süresini uzatabilmek için çaba gösteriyor. Evinizde yapacağınız bir dakikalık test ile yaşam sürecinizi ölçebilirsiniz. Uzmanların ortaya çıkardığı bu testte başarısız olmak bazı sağlık sorunlarının kapıda olduğunun göstergesi olabilir.

Uzmanlar açıkladı: Yaşam süresini ölçen 1 dakikalık test - 1

"Doktorların asla sormadığı" bir test olduğunu belirten Dr. Peter Attia, bu bir dakikalık testin yaşam süresini ölçebileceğini iddia etti.

Dr. Peter Attia'nın ortaya koyduğu bir kavrama gübü testi oldukça dikkat çekici. Uzman isim kavrama testini "Ağırlığınızın 3/4'ü kadar bir dambılı bir dakika boyunca tutamazsanız, daha güçlü olsanız olacağınızdan daha erken hayatınızı kaybedersiniz. Bu, kolesterolü yener, her kan testini yener." diye açıklıyor

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanlar açıkladı: Yaşam süresini ölçen 1 dakikalık test - 2

Kişinin kavrama gücünün, doğru ağırlıklarla yapıldığı takdirde 'vücudunun her sistemini' gösterebileceğini de sözlerine ekledi. Jones, "Daha güçlü ve dayanıklı vücut daha yavaş yaşlanır ve daha az hastalanır" dedi.

Uzmanlar açıkladı: Yaşam süresini ölçen 1 dakikalık test - 3

Geriatri uzmanı olan beslenme uzmanı Dr. Ardeshir Hashmi de bu görüşü savunan uzmanlar arasında. Dr. Ardeshir Hashmi bu durumu "Daha iyi kavrama gücüne sahip kişiler daha yavaş yaşlanır. İyi bir kavrama gücüne sahip olmak, bağışıklık yaşlanması sürecini veya yaşlanmayla ilişkili bağışıklık savunmanızdaki düşüşü yavaşlatabilir." diye açıklıyor.

Uzmanlar açıkladı: Yaşam süresini ölçen 1 dakikalık test - 4

Dr. Hashmi, zayıf kavrama gücünün daha hızlı yaşlanmanın göstergesi olabileceğini veya kronik hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğuna dair bir uyarı işareti olabileceğini söylüyor. Doktora göre doğal olarak azalmaya başlayabilen bir yaş var ve bu da 50 yaş civarı. Ancak, kavrama gücünü korumak için bu yaştan önce egzersizlere başlanması, örneğin günde 10 dakika squash topu sıkılması öneriliyor.

Uzmanlar açıkladı: Yaşam süresini ölçen 1 dakikalık test - 5

Dr. Hashmi"Herhangi bir ağırlık taşıma egzersizinde omurganızı veya dizlerinizi zorlamamaya dikkat etmelisiniz. Her gün iki saat egzersiz yapmak zorunda değilsiniz. Araştırma bize günde 10 dakika egzersiz yapmanın fark yaratabileceğini söylüyor. Her gün bir şeyler yapmak en önemli şeydir diye açıkladı.

Uzmanlar açıkladı: Yaşam süresini ölçen 1 dakikalık test - 6

SAĞLIKLI BİR YAŞAMIN İPUÇLARI

DENGELİ BESLENME

Dengeli beslenme sağlıklı bir yaşamın altın kuralı. Taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve protein kaynakları içeren dengeli bir beslenme programı ömrünüzü uzatmaya yardımcı olur. Ayrıca günde en az 8-10 bardak su içmek, vücudun düzgün çalışması için gereklidir.

Uzmanlar açıkladı: Yaşam süresini ölçen 1 dakikalık test - 7

DÜZENLİ EGZERSİZ

Hareket eksikliği vücudunuz için zararlıdır. Düzenli egzersizler kas gelişiminiz ve kalp sağlığınız için büyük önem taşır. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmaya çalışın. Yürüyüş, koşu, yüzme veya dans gibi aktiviteler tercih edilebilir.

Uzmanlar açıkladı: Yaşam süresini ölçen 1 dakikalık test - 8

YETERLİ UYKU

Kaliteli uyku uzun bir ömrün sırlarından biri. Her gece 7-9 saat uyumak, bedenin ve zihnin yenilenmesi için önemlidir.

Uzmanlar açıkladı: Yaşam süresini ölçen 1 dakikalık test - 9

STRES YÖNETİMİ

Meditasyon, yoga veya derin nefes alma teknikleri gibi yöntemlerle stresi azaltmaya çalışın. İlgi alanlarınıza yönelik hobilerle uğraşmak, zihinsel sağlığınıza katkı sağlar. Aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek, zihinsel sağlığınızı destekler.

Uzmanlar açıkladı: Yaşam süresini ölçen 1 dakikalık test - 10

SAĞLIK KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Doktor önerilerine uyun.

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