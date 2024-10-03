Uzmanlar açıkladı: Yaşam süresini ölçen 1 dakikalık test

"Doktorların asla sormadığı" bir test olduğunu belirten Dr. Peter Attia, bu bir dakikalık testin yaşam süresini ölçebileceğini iddia etti.



Dr. Peter Attia'nın ortaya koyduğu bir kavrama gübü testi oldukça dikkat çekici. Uzman isim kavrama testini "Ağırlığınızın 3/4'ü kadar bir dambılı bir dakika boyunca tutamazsanız, daha güçlü olsanız olacağınızdan daha erken hayatınızı kaybedersiniz. Bu, kolesterolü yener, her kan testini yener." diye açıklıyor