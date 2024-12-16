Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu
Kanser hastalığı dünyada en yaygın görülen ölüm nedenleri arasında yer alır. Kanser riskini azaltmak ve sağlıklı bir ömür sürmek için beslenme düzenine dikkat etmek gerekir. Tükettiğiniz her besin vücudunuzda iyi ya da kötü bir etki bırakır. Bazen sağlıklı diye tükettiğiniz besinler bile kanser gibi ciddi hastalıkları tetikleyebilir. İşte her mutfakta bulunan ve kanser riskini artıran besinler
Çok korkulan hastalıklardan biri olan kanser, hücreler kontrolsüz bir şekilde bölündüğünde ve çevre dokulara yayıldığında gelişir.