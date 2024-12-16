Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu

5. SÜT ÜRÜNLERİ

Süt sağlığa faydalarıyla bilinir ve en güçlü kalsiyum kaynaklarından biridir.



Bazı çalışmalar süt ürünlerini bağırsak kanseri riskini azaltmakla ilişkilendirirken, Oxford Population Health, Pekin Üniversitesi ve Pekin'deki Çin Tıp Bilimleri Akademisi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen ve BMC Medicine'de yayınlanan bir çalışmada, düzenli olarak süt ürünleri tüketen kişilerin karaciğer ve meme kanseri geliştirme risklerinin önemli ölçüde daha yüksek olduğu bulundu. Her 50g/günlük alım için risk sırasıyla %12 ve %17 arttı.