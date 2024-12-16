Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu

Kanser hastalığı dünyada en yaygın görülen ölüm nedenleri arasında yer alır. Kanser riskini azaltmak ve sağlıklı bir ömür sürmek için beslenme düzenine dikkat etmek gerekir. Tükettiğiniz her besin vücudunuzda iyi ya da kötü bir etki bırakır. Bazen sağlıklı diye tükettiğiniz besinler bile kanser gibi ciddi hastalıkları tetikleyebilir. İşte her mutfakta bulunan ve kanser riskini artıran besinler

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 1

Çok korkulan hastalıklardan biri olan kanser, hücreler kontrolsüz bir şekilde bölündüğünde ve çevre dokulara yayıldığında gelişir.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 2

Tüm dünyada önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan kanser, genellikle genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerinin bir kombinasyonuyla bağlantılıdır. Bunlar arasında diyet önemli bir rol oynar.

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 3

Bazı yiyecekler belirli kanser türlerinin daha yüksek riskiyle ilişkilidir. Bunlardan bazıları obezite ve belirli kanser türleriyle bağlantılı olan tip 2 diyabet riskini artırabilir.

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 4

Öte yandan, kansere neden olabilecek kanserojen veya zararlı maddeler içeren belirli yiyecekler vardır.

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 5

Bazı yiyecekler kanser riskini artırabilir. İşlenmiş etler, rafine şeker, alkol ve patates cipsi sağlığı olumsuz etkileyen besinler arasında yer alır. Süt ürünleri, yapay renkler, soda, konserve yiyecekler, ızgara etler ve trans yağlar da kimyasal katkı maddeleri, yüksek şeker içeriği ve pişirme sırasında oluşan kanserojen bileşikler gibi çeşitli faktörler nedeniyle risk oluşturur.

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 6

1.İŞLENMİŞ ETLER

Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF), insanlara işlenmiş et yemekten kaçınmalarını tavsiye ediyor. İşlenmiş etler, tuzlama veya tütsüleme yoluyla saklanan veya kimyasal koruyucu maddeler içeren etler. Sosisli sandviç, jambon, pastırma ve bazı sosisler ve burgerler birkaç örnektir.

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 7

2. RAFİNE ŞEKER

Şekerli ikramlar, şekerle tatlandırılmış içecekler ve şekerli tahıllar, bu yiyeceklerdeki yüksek şeker konsantrasyonu, belirli kanser türleriyle bağlantılı olan tip 2 diyabet ve obezite riskini artırabileceğinden dolaylı olarak kanser riskini artırabilir. Örneğin tip 2 diyabet, sizi yumurtalık, meme ve endometriyal (rahim) kanserine yakalanma riskinde artışa neden olabilir.

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 8

3. ALKOL

Alkol içmek yalnızca kalbinize, böbreğinize ve pankreasınıza zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda sizi ciddi bir kanser riskine de sokabilir. Aslında tüketimi, çeşitli kanser türlerine yakalanma riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne (NIH) göre, tüm yeni kanser teşhislerinin yaklaşık %5,5'i ve kanserden kaynaklanan tüm ölümlerin %5,8'i alkol tüketimine bağlanıyor.

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 9

4. PATATES CİPSİ

Patates cipsi yemek zararsız bir alışkanlık gibi görünebilir, ancak kanser riskinizi artırıyor olabilir. Ultra işlenmiş gıda tüketimi kalp hastalığı, iltihaplanma, diyabet ve kanserle bağlantılıdır. Doğası gereği iltihaplı ve lif içeriği düşük olan bu gıdalar, vücudun iyileşme yeteneğini azaltabilir ve bu da kanserin büyümesine olanak tanır.

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 10

5. SÜT ÜRÜNLERİ

Süt sağlığa faydalarıyla bilinir ve en güçlü kalsiyum kaynaklarından biridir.

Bazı çalışmalar süt ürünlerini bağırsak kanseri riskini azaltmakla ilişkilendirirken, Oxford Population Health, Pekin Üniversitesi ve Pekin'deki Çin Tıp Bilimleri Akademisi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen ve BMC Medicine'de yayınlanan bir çalışmada, düzenli olarak süt ürünleri tüketen kişilerin karaciğer ve meme kanseri geliştirme risklerinin önemli ölçüde daha yüksek olduğu bulundu. Her 50g/günlük alım için risk sırasıyla %12 ve %17 arttı.

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 11

6. TATLANDIRICILAR

Genellikle şekerlerde, içeceklerde ve işlenmiş atıştırmalıklarda bulunan yapay gıda renkleri, zararlı maddeler içerebilen sentetik kimyasallardan yapılır. FDA, çocukların sıklıkla tükettiği yiyeceklerde bulunan kırmızı boya No. 3'ün kullanımını yasaklamayı düşünüyor. Kırmızı 40 ve Sarı 5, zamanla büyük miktarlarda tüketildiğinde kanser riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 12

7. ASİTLİ İÇECEKLER

Gazoz ve diğer gazlı içecekler şekerle doludur ve bir dizi kimyasal ve koruyucu madde içerir. Yüksek şeker içeriği, her ikisi de artan kanser riskiyle ilişkili olan obeziteye ve tip 2 diyabete yol açabilir. Ek olarak, gazozdaki fosforik asit kemikleri zayıflatabilir ve kanser büyümesiyle ilişkili olan iltihaplanmaya katkıda bulunabilir.

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 13

8. KONSERVE YİYECEKLER

Korozyona karşı korumak için kutuların astarında kullanılan bir kimyasal olan Bisfenol A (BPA) içerirler. BPA, vücutta östrojeni taklit edebilen bir endokrin bozucudur ve meme ve prostat kanseri dahil olmak üzere çeşitli kanserlerle ilişkilendirilmiştir. Birçok marka BPA içermeyen kutulara yönelse de, konserve gıdaların tüketimi konusunda dikkatli olmak hala önemlidir.

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 14

9. YÜKSEK SICAKLIKTA PİŞİRİLEN ET

Etleri ızgara veya mangal gibi yüksek sıcaklıklarda pişirmek, heterosiklik aminler (HCA'lar) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar) olarak bilinen kanserojen maddeler üretebilir. Bu bileşikler, et doğrudan ısıya veya açık aleve maruz kaldığında oluşur ve kolon, mide ve meme kanseri riskini artırdığı gösterilmiştir.

Uzmanlar "Bir numaralı kanser nedeni" diyor: Sağlığa faydalarıyla biliniyordu - 15

10. TRANS YAĞLAR

Kısmen hidrojene yağlarda bulunan trans yağlar, genellikle fırınlanmış ürünler, margarin ve atıştırmalıklar gibi işlenmiş gıdalarda kullanılır. Bu yağlar yalnızca obeziteye ve kalp hastalığına neden olmakla bulunmakla kalmaz, aynı zamanda vücuttaki iltihabı artırarak kanser hücrelerinin büyümesini teşvik edebilir. Trans yağ tüketimini azaltmak veya ortadan kaldırmak kanser riskinizi düşürmenize yardımcı olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER