Uzmanlar ne diyor? Tırnaklarınız ne kadar ömrünüzün kaldığını söylüyor mu?
Tırnakların büyüme hızı biyolojik yaşlanma süreciyle doğrudan bağlantılı olabilir. Araştırmacılar, tırnakların yalnızca estetik bir unsur olmadığını, aynı zamanda vücudun sağlık durumu ve yaşlanma hızı hakkında önemli ipuçları taşıdığını belirtiyor.
Harvard Tıp Fakültesi'nde genetik profesörü olan Dr. David Sinclair, tırnakların büyüme hızının vücudun yeni hücre üretme kapasitesini yansıttığını ifade etti.
Dr. Sinclair’e göre, tırnak uzamasındaki değişimler bireyin biyolojik yaşlanma sürecine dair önemli bilgiler sağlayabilir. “Tırnakların uzama hızı, vücudun gençlik seviyesini ve sağlıklı hücre yenileme sürecini anlamamıza yardımcı olabilir,” diyen Sinclair, bu bulgunun yaşlanma araştırmaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.