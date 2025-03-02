Uzmanlar ne diyor? Tırnaklarınız ne kadar ömrünüzün kaldığını söylüyor mu?

TIRNAK SAĞLIĞI NELERDEN ETKİLENİYOR?

Tırnak büyümesi yalnızca yaşlanma süreciyle değil, aynı zamanda beslenme, hormon seviyeleri ve genel sağlık durumu ile de bağlantılı. Uzmanlara göre, protein, biotin, demir ve çinko gibi besin öğelerinin eksikliği tırnak uzamasını yavaşlatabiliyor. Bununla birlikte, ergenlik ve hamilelik dönemlerinde hormon seviyelerinin artması, tırnak büyüme hızını da olumlu yönde etkileyebiliyor.





