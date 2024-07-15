Uzmanlar uyardı! Sağlığı mahveden 10 günlük alışkanlık

AĞIZDAN SOLUMA

Ağızdan solunum yapmak ağız kuruluğuna neden olabilir çünkü sürekli havanın girip çıkması suyun buharlaşmasına neden oluyor. Bu da bakteri üremesi riskini artırır ve diş çürümesi veya enfeksiyon gibi sorunlara yol açabilir.

Dilin ağızda geriye doğru kıvrılması ve hava yollarını tıkaması durumunda ise uyku bozulabilir, horlama ve uyku apnesi ortaya çıkabilir.

Uzmanlar, bununla mücadele etmek için "bilinçli bir şekilde burnunuzdan nefes almayı ve uyurken bant kullanmayı" öneriyor.