Uzmanlar uyarıyor: Bebek için hayati! Topuk kanı nedir? Bebeklerde topuk kanı neden alınır?
Adana’da dünyaya gelen M.T'nin ailesi, topuk kanı alımına karşı çıktı. Aile, topuk kanı alınan bebeklerin enfeksiyon kapma riski taşıdığına inanarak bu uygulamaya izin vermedi. Ancak, İstanbul Tabip Odası Başkanı ve çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, topuk kanı alınmasının, yeni doğan bebeklerde belirli hastalıkların tespit edilmesi ve engellenmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Peki, topuk kanı nedir? Bebeklerde topuk kanı neden alınır?
Bebeklerde topuk kanı, genellikle topuk kanı testi veya topuk testi olarak bilinen, doğumdan sonraki ilk günlerde yapılan bir tarama testidir. Bu test, bebeğin bazı genetik hastalıklar ve metabolik bozukluklar açısından taranmasını sağlar.