Uzmanlar uyarıyor: Kanser riskini 2'ye katlayan hata

GENÇLER YÜKSEK RİSK GRUBUNDA

Yapılan ankete göre, özellikle 18-32 yaş aralığındaki bireyler en riskli grubu oluşturuyor. Bu yaş grubundaki kişilerin yüzde 65’i her yıl güneş yanığı problemi yaşıyor. Araştırmaya katılan 2 bin kişi arasında her üç kişiden biri sıcak havalarda düzenli olarak güneş kremi kullanmadığını belirtirken, her 10 kişiden biri ise hiç güneş kremi kullanmadığını itiraf etti. Erkeklerin yüzde 42’si SPF içerikli ürünleri tamamen reddediyor.