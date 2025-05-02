Uzmanlar uyarıyor: Kanser riskini 2'ye katlayan hata

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, halk sağlığı açısından endişe verici sonuçları gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, ülkedeki her iki kişiden biri yılda en az bir kez güneş yanığı geçiriyor. Cilt kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan melanom riskine dikkat çeken uzmanlar önemli çağrıda bulundu.

Uzmanlar uyarıyor: Kanser riskini 2'ye katlayan hata - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Melanoma Focus adlı kanser yardım kuruluşunun yayımladığı verilere göre, yaklaşık 34 milyon kişi, güneş yanıkları nedeniyle melanom riskini ikiye katlamış durumda. Sadece beş kez güneş yanığı geçirmek bile bu hastalığa yakalanma olasılığını ciddi oranda artırıyor. Her yıl İngiltere'de 2.000’den fazla kişi melanom nedeniyle hayatını kaybediyor.

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Uzmanlar uyarıyor: Kanser riskini 2'ye katlayan hata - 2

GENÇLER YÜKSEK RİSK GRUBUNDA

Yapılan ankete göre, özellikle 18-32 yaş aralığındaki bireyler en riskli grubu oluşturuyor. Bu yaş grubundaki kişilerin yüzde 65’i her yıl güneş yanığı problemi yaşıyor. Araştırmaya katılan 2 bin kişi arasında her üç kişiden biri sıcak havalarda düzenli olarak güneş kremi kullanmadığını belirtirken, her 10 kişiden biri ise hiç güneş kremi kullanmadığını itiraf etti. Erkeklerin yüzde 42’si SPF içerikli ürünleri tamamen reddediyor.


Uzmanlar uyarıyor: Kanser riskini 2'ye katlayan hata - 3

32 yaşındaki Hannah Lowery, Temmuz 2024’te melanom teşhisi aldığında sadece 31 yaşındaydı. Lowery, “Yurt dışında ailem beni güneş kremi konusunda uyarırdı ama İngiltere’de dikkat etmedim. Ergenlik döneminde defalarca yandım” diyerek yaşadığı süreci anlattı. Boynundaki benlerde değişiklik fark ettikten sonra doktora başvuran Lowery, erken teşhis sayesinde melanomun yayılmadan kontrol altına alınabildiğini belirtti. “İki yaşında bir oğlum var. Bronzlaşmak için buna gerçekten değmez,” dedi.


Uzmanlar uyarıyor: Kanser riskini 2'ye katlayan hata - 4

Melanoma Focus’un CEO’su Susanna Daniels, “Bu veriler son derece endişe verici. Hayatınızda beşten fazla güneş yanığı geçirmek, melanom riskinizi iki kat artırıyor” dedi. Daniels, İngiltere'deki melanom ölümlerinin Avustralya’dan fazla olmasına dikkat çekerek, koruyucu önlemlerin önemini vurguladı: “30+ faktörlü güneş kremi kullanmak, şapka takmak, gölgede kalmak ve cildi örten kıyafetler giymek hayati önem taşıyor.”

Uzmanlar uyarıyor: Kanser riskini 2'ye katlayan hata - 5


İngiltere’de her 35 erkekten biri ve her 41 kadından biri yaşamları boyunca melanom teşhisi alıyor. Uzmanlar, özellikle UVB ve UVA ışınlarına karşı koruma sağlayan güneş kremlerinin düzenli kullanımını öneriyor. Cancer Research verilerine göre, ülkedeki cilt kanseri vakalarının yüzde 90’ı doğrudan güneş yanığı ve solaryum kullanımına bağlı gelişiyor.

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