Uzmanlar uyarıyor: Kanser riskini 2'ye katlayan hata
İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, halk sağlığı açısından endişe verici sonuçları gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, ülkedeki her iki kişiden biri yılda en az bir kez güneş yanığı geçiriyor. Cilt kanserinin en ölümcül türlerinden biri olan melanom riskine dikkat çeken uzmanlar önemli çağrıda bulundu.
DailyMail'de yer alan habere göre; Melanoma Focus adlı kanser yardım kuruluşunun yayımladığı verilere göre, yaklaşık 34 milyon kişi, güneş yanıkları nedeniyle melanom riskini ikiye katlamış durumda. Sadece beş kez güneş yanığı geçirmek bile bu hastalığa yakalanma olasılığını ciddi oranda artırıyor. Her yıl İngiltere'de 2.000’den fazla kişi melanom nedeniyle hayatını kaybediyor.