Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor

Sağlıklı besinler tüketmek genel sağlığınız içim önemlidir. Tükettiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz etki yaratır. Asya mutfağı dünya çapında en popüler olan mutfakların başında geliyor. Suşi'den tatlı ve ekşi soslu tavuğa kadar pek çok Asya mutfağı lezzeti severek tüketiliyor. Ancak uzmanlar Tayland'a ait bir yemeğin ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 1


Vücut sağlığınız için sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmanız gerekir. Bazı yiyecekler vücut için sağlıklı ve besleyicidir.

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Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 2

Ancak bazıları da son derece sağlıksız olduğu için vücuda ciddi zararlar verebilir. Tayland'da çiğ balıkla hazırlanan Koi pla yemeğinin içerisindeki bakteriler nedeni ile ölümcül olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 3

Asya mutfağı dünya çapında en popüler olan mutfakların başında geliyor. Suşi'den tatlı ve ekşi soslu tavuğa kadar pek çok Asya mutfağı lezzeti severek tüketiliyor. Ancak uzmanlar Tayland'a ait bir yemeğin ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 4

Yemek tutkunları, Güneydoğu Asya mutfağının, güçlü aromatik bileşenleri, tamarind (demirhindi) ve limon otu gibi malzemelerle harmanlamasıyla tanındığını bilirler.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 5

Tayland'ın popüler lezzetlerinden biri olan ve Koi pla olarak bilinen bu yemek, son derece sağlıksız ve sağlığı ciddi anlamda tedhit ediyor.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 6

Koi pla olarak bilinen bu yemek kıyılmış çiğ balığın çeşitli otlar, baharatlar ve limon suyu karıştırılması ile hazırlanıyor.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 7

Yemek ülkenin en yoksul bölgelerinden biri olan Isaan'da ve Khon Kaen eyaletinde oldukça popüler.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 8

Isaan bölgesi bu gıdanın çok fazla tüketilmesi nedeni ile dünyada kolanjiokarsinom karaciğer tümörünün ve safra kanalı kanserinin en çok görüldüğü yer. Kanserojen yemeğin Tayland'da her yıl 20.000 kişinin ölümüne neden olduğu düşünülüyor. Tayland'da servis edilen bu yemeğin ise her yıl yaklaşık 20 bin kişinin ölümüne sebep olduğu bildiriliyor.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 9

Taylandlı bir doktor, anne babasının karaciğer kanserinden ölmesinin ardından insanları ölümcül yemek konusunda uyarıyor.

Her yıl milyonlarca insanın düzenli olarak tükettiği iddia edilen koi pala yemeğinin zararlı olmasının sebebi ise yemeğin yapıldığı çiğ balık türü değil.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 10

Yemekte kullanılan balığın Mekong bölgesindeki bir su kütlesinden geldiği söyleniyor. Bu su hayvanlarının yetiştirildiği sularda parazit yassı solucanlar bulunur.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 11

Tıbbi uzmanlara göre bu yassı kurtlar safra kanalı kanserine yol açabiliyor ve bu nedenle Doğu Asya'nın dünyada kolanjiyokarsinom (sofra yolu kanseri) vakalarının en yüksek olduğu bölge olduğu bildiriliyor.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 12

Koi Pla ile mücadele eden kişilerden biri de, bu yemeği yedikten sonra karaciğer kanserinden anne ve babasını kaybeden Doktor Narong Khuntikeo'dur.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 13

Tıp uzmanı, 2017 yılında 'sessiz katil'e karşı çalışmalarında bilim insanları, doktorlar ve antropologlardan oluşan bir ekibi nasıl bir araya getirdiğini anlatmıştı.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 14

Kendisi ve uygulayıcı ekibi, dört yıl boyunca ultrason cihazları ve idrar test kitleri kullanarak Isaan bölgesindeki köylüleri parazit açısından test etti.

Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor - 15

Çalışmanın sonuçlarına göre, bazı topluluklardaki sakinlerin yüzde 80'inin ölümcül paraziti yuttuğu tespit edildi.

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