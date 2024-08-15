Uzmanlar uyarıyor: Yemeyin! 1 lokması bile ölümcül, her yıl 20 bin can alıyor

Isaan bölgesi bu gıdanın çok fazla tüketilmesi nedeni ile dünyada kolanjiokarsinom karaciğer tümörünün ve safra kanalı kanserinin en çok görüldüğü yer. Kanserojen yemeğin Tayland'da her yıl 20.000 kişinin ölümüne neden olduğu düşünülüyor. Tayland'da servis edilen bu yemeğin ise her yıl yaklaşık 20 bin kişinin ölümüne sebep olduğu bildiriliyor.