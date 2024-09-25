Uzmanlara göre ömrü uzatan 7 süper besin! Kandaki iltihabı söküyor, enfeksiyonu engelliyor

SARIMSAK

Sarımsak, özellikle muson mevsiminde bağışıklığı artırma ve mevsimsel hastalıklarla mücadele etme yeteneği nedeniyle sıklıkla bir süper gıda olarak kabul edilen bir baharattır. Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilen güçlü antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip bir bileşik olan allisin içerir.

ÖNEMLİ! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu besinleri tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.