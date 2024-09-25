Uzmanlara göre ömrü uzatan 7 süper besin! Kandaki iltihabı söküyor, enfeksiyonu engelliyor

Değişen hava koşulları ve yaşlanmanın neden olduğu günlük yıpranma ve aşınma, enfeksiyon ve hastalık riskini artırır. Yaşla, ani hastalık ve kötü yaşam koşullarına maruz kalmayla birlikte bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve vücut soğuk algınlığı, grip ve diğer rahatsızlıklara karşı daha duyarlı hale gelebilir. Kişi yalnızca temel vitamin ve mineraller açısından zengin değil, aynı zamanda vücudu enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olan güçlü antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahip yiyeceklere odaklanmalıdır.

Uzmanlara göre ömrü uzatan 7 süper besin! Kandaki iltihabı söküyor, enfeksiyonu engelliyor - 1

Uzun bir yaşam için günlük diyetinize eklemeniz gereken 7 süper besin

BADEM

Badem, günlük diyete dahil edildiğinde bağışıklık sisteminizi önemli ölçüde artırabilen bir besin kaynağıdır. Genel sağlık için son derece önemli olan bağışıklığı artıran E vitamini, çinko, folat, bakır ve magnezyum dahil olmak üzere 15 temel besin açısından zengindir.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzmanlara göre ömrü uzatan 7 süper besin! Kandaki iltihabı söküyor, enfeksiyonu engelliyor - 2

Araştırmalara göre, bademler immünoglobulini artırarak doğuştan ve adaptif bağışıklığı oluşturmada önemli bir rol oynayan magnezyum içerdiğinden her gün tüketilmelidir.

Uzmanlara göre ömrü uzatan 7 süper besin! Kandaki iltihabı söküyor, enfeksiyonu engelliyor - 3

ZENCEFİL

Zencefil, iltihap önleyici ve antioksidan özellikleriyle ünlüdür. Enfeksiyon riskini azaltarak ve vücudun doğal savunmasını destekleyerek bağışıklığı artırmaya yardımcı olur. Zencefili çayınıza, çorbalarınıza veya yemeklerinize dahil etmek bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin harika bir yoludur.

Uzmanlara göre ömrü uzatan 7 süper besin! Kandaki iltihabı söküyor, enfeksiyonu engelliyor - 4

ZERDEÇAL

Beslenme ve sağlık danışmanı Sheela Krishnaswamy'ye göre, "Zerdeçal, güçlü iltihap önleyici ve antioksidan etkileriyle bilinen bir bileşik olan kurkumin içerir. Zerdeçalı diyetinize dahil etmek bağışıklığı artırabilir ve muson döneminde enfeksiyon riskini azaltabilir.

Uzmanlara göre ömrü uzatan 7 süper besin! Kandaki iltihabı söküyor, enfeksiyonu engelliyor - 5

YOĞURT

Yoğurt, bağırsak sağlığını destekleyen ve karşılığında bağışıklık sisteminizi güçlendiren probiyotikler açısından zengindir. Düzenli olarak yoğurt tüketmek, güçlü bir bağışıklık tepkisi için gerekli olan sağlıklı bir bağırsak bakterisi dengesini korumaya yardımcı olabilir. Yoğurt tüketmek için en iyi zaman, sindirim sisteminin genellikle daha aktif olduğu ve özellikle yararlı probiyotikler olmak üzere besinlerin en iyi şekilde emilmesini sağlayan sabah veya öğleden sonradır.

Uzmanlara göre ömrü uzatan 7 süper besin! Kandaki iltihabı söküyor, enfeksiyonu engelliyor - 6

PAPAYA

Mevsim meyveleri, bağışıklık sistemini güçlendirmek için mükemmeldir. Papaya, bağışıklık sağlığını ve cilt korumasını destekleyen A ve C vitaminleri açısından zengindir.

Papaya, sindirime yardımcı olan ve bağışıklık sisteminizi daha da güçlendiren C vitamini ve enzimlerle doludur. Bu meyveler ayrıca nemlendiricidir ve nemli havanın susuzlaştırıcı etkilerini dengelemeye yardımcı olur.

Uzmanlara göre ömrü uzatan 7 süper besin! Kandaki iltihabı söküyor, enfeksiyonu engelliyor - 7

LİMON

Limon, serbest radikallerle savaşmaya ve vücudu enfeksiyonlara karşı desteklemeye yardımcı olarak güçlü bir bağışıklık sistemini korumak için çok önemli olan C vitamininin mükemmel bir kaynağıdır. Suyunuza, salatalarınıza veya yemeklerinize limon eklemek, sadece lezzeti artırmakla kalmaz, aynı zamanda muson mevsiminde bağışıklık sağlığınıza ferahlatıcı bir destek de sağlayabilir.

Uzmanlara göre ömrü uzatan 7 süper besin! Kandaki iltihabı söküyor, enfeksiyonu engelliyor - 8

SARIMSAK

Sarımsak, özellikle muson mevsiminde bağışıklığı artırma ve mevsimsel hastalıklarla mücadele etme yeteneği nedeniyle sıklıkla bir süper gıda olarak kabul edilen bir baharattır. Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilen güçlü antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip bir bileşik olan allisin içerir.

ÖNEMLİ! Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu besinleri tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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