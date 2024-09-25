Uzmanlara göre ömrü uzatan 7 süper besin! Kandaki iltihabı söküyor, enfeksiyonu engelliyor
Değişen hava koşulları ve yaşlanmanın neden olduğu günlük yıpranma ve aşınma, enfeksiyon ve hastalık riskini artırır. Yaşla, ani hastalık ve kötü yaşam koşullarına maruz kalmayla birlikte bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve vücut soğuk algınlığı, grip ve diğer rahatsızlıklara karşı daha duyarlı hale gelebilir. Kişi yalnızca temel vitamin ve mineraller açısından zengin değil, aynı zamanda vücudu enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olan güçlü antioksidan ve iltihap önleyici özelliklere sahip yiyeceklere odaklanmalıdır.
Uzun bir yaşam için günlük diyetinize eklemeniz gereken 7 süper besin
BADEM
Badem, günlük diyete dahil edildiğinde bağışıklık sisteminizi önemli ölçüde artırabilen bir besin kaynağıdır. Genel sağlık için son derece önemli olan bağışıklığı artıran E vitamini, çinko, folat, bakır ve magnezyum dahil olmak üzere 15 temel besin açısından zengindir.