Uzmanlardan elektronik sigara açıklaması: En tehlikelisi o aroma!
Yapılan yeni bir araştırma elektronik sigaraların en tehlikeli türünü ortaya çıkardı. Meyve aromalı sigaraların, diğerlerine göre daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle böğürtlen aromasının akciğerler üzerinde en zararlı etkileri yarattığını belirledi.
Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, meyve aromalı elektronik sigaraların, özellikle böğürtlen aromalı olanların, akciğerler üzerinde en zararlı etkileri yarattığı belirlendi.