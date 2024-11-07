Uzmanlardan elektronik sigara açıklaması: En tehlikelisi o aroma!

Çalışmada, fareler üzerinde yapılan testlerde, böğürtlen aromalı buharların alveoler makrofajları (akciğer bağışıklık hücreleri) felç ederek bakterilere karşı savunma yapmalarını engellediği görüldü.



Bu, farelerde hayatta kalma oranının düşmesine yol açtı. Araştırmacılar, bu zararlı etkilerin hangi kimyasal bileşenlerden kaynaklandığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.