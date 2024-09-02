Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor

Bulguların, uzun boyun, pıhtı, kalp rahatsızlığı ve diyabet dahil çeşitli sağlık sorunları riskini arttırabileceğine ilişkin daha önce yapılan araştırmayla tutarlılık gösterdiği ifade edildi.



Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Oxford Üniversitesi bilim insanları bir milyondan fazla kadın üzerinde yapılan çalışmaların, uzun boylu olmak ile en yaygın kanser türlerinin görülmesi arasında bir bağlantı olduğuna işaret ettiğini açıklamıştı.