Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor

Kanser riski ve boy uzunluğu arasında bir ilişki olabileceğini hiç düşündünüz mü? Uzmanlara göre çok uzun boylu olmak kişiye dezavantaj sağlayabilir. Hatta bazı kanser türlerine yakalanma olasılığını artırabilir.

Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor - 1

Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre boy ile kanser gelişme ihtimali arasında güçlü bir bağlantı var. Yapılan araştırmalara göre uzun boylu kişiler pankreas, kalın bağırsak, rahim (endometriyum), yumurtalık, prostat, böbrek, cilt (melanom) ve meme (menopoz öncesi ve sonrası) kanserlerini geliştirmeye daha yatkın olabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor - 2

Amerika'da yapılan araştırmaya göre uzun boylu olmak, kişiye bir dezavantaj sağlayabilir. Araştırmayı yapanlar, vücutlarında daha fazla hücre bulunması nedeniyle uzun boyla insanların kansere yakalanma riskinin daha fazla olduğu görüşünde.

California Riverside Üniversitesinden Biyoloji Profesörü Dr. Leonard Nunney'in yaptığı araştırma, ortalama boydan her 10 santimetre uzunluğun, kişinin kansere yakalanma olasılığını yüzde 10 oranında artırdığını ortaya koydu.

Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor - 3

Kadınlar için ortalama boyun 162, erkekler için 175 santimetre olarak tanımlandığı araştırmada, bunun nedeni olarak, uzunların vücutlarında mutasyona uğrayabilecek ve kansere yol açabilecek daha fazla hücreye sahip olmaları gösterildi.

Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor - 4

10 BİNDEN FAZLA VAKA İNCELENDİ

Nunney, araştırma çerçevesinde kadın ve erkekler için 10 binden fazla vakayı içeren bir dizi veriyi inceleyerek test edilen 23 kanser türünden 18'inde, kişinin vücudundaki hücre sayısıyla kansere yakalanma riski arasında ilişki olduğunu tespit etti.

Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor - 5


Araştırmada ayrıca uzun kadınlar için kansere yakalanma olasılığının (yüzde 12) erkeklerden (yüzde 9) daha yüksek olduğuna, uzunluk ve kanser arasındaki bağın en çok kolon, böbrek ve lenf kanserlerinde görüldüğüne dikkat çekildi.

Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor - 6

Bulguların, uzun boyun, pıhtı, kalp rahatsızlığı ve diyabet dahil çeşitli sağlık sorunları riskini arttırabileceğine ilişkin daha önce yapılan araştırmayla tutarlılık gösterdiği ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Oxford Üniversitesi bilim insanları bir milyondan fazla kadın üzerinde yapılan çalışmaların, uzun boylu olmak ile en yaygın kanser türlerinin görülmesi arasında bir bağlantı olduğuna işaret ettiğini açıklamıştı.

Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor - 7

Araştırmaya göre kadınlarda ortalama uzunluk olarak belirlenen 152 santimetrenin üzerindeki her 10 santimetre kanser riskini yüzde 16 artırıyor.

Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor - 8

Lancet Oncology dergisinde yayımlanan çalışmanın bulguları büyümeyi kontrol eden kimyasalların tümörleri etkileyebilme ihtimaline işaret ediyor.

Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor - 9

İngiliz kanser araştırmaları vakfı Cancer Research UK, uzun boylu kişilerin yalnızca bu çalışma nedeniyle ciddi endişeye kapılmalarının yersiz olacağını açıkladı.

Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor - 10


Oxford Üniversitesi araştırmacıları bu çalışma için 1996 ve 2001 yılları arasında 1,3 milyon orta yaşlı kadının vakası üzerinde inceleme yaptı.

Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor - 11


Araştırmada sık görülen 10 kanser türü ile uzun boylu olma arasında bağlantı kuruldu.

Buna göre boyu 180 santimetreye yaklaşan kadınların kansere yakalanma riskleri yüzde 37 daha fazla.

Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor - 12

Araştırma yalnızca kadınlar üzerine odaklanırken, bilim adamları uzun boylu olma ile kanser arasındaki bağlantının erkekler için de geçerli olduğunu söylüyor.

Bilim adamları, bu bağlantıyı erkekleri de kapsayan 10 kadar benzer araştırmanın sonuçlarına bakarak kurduklarını belirtiyor.

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