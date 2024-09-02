Uzun boy sanıldığı kadar iyi değilmiş! Uzmanlar açıkladı: Her 10 santimde risk artıyor
Kanser riski ve boy uzunluğu arasında bir ilişki olabileceğini hiç düşündünüz mü? Uzmanlara göre çok uzun boylu olmak kişiye dezavantaj sağlayabilir. Hatta bazı kanser türlerine yakalanma olasılığını artırabilir.
Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre boy ile kanser gelişme ihtimali arasında güçlü bir bağlantı var. Yapılan araştırmalara göre uzun boylu kişiler pankreas, kalın bağırsak, rahim (endometriyum), yumurtalık, prostat, böbrek, cilt (melanom) ve meme (menopoz öncesi ve sonrası) kanserlerini geliştirmeye daha yatkın olabilir.