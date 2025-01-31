Uzun boylu kişilerde kanser riski yüksek mi? Belirtilere dikkat edin

Gelişmiş İnsülin Duyarlılığı: Daha uzun boylu kişilerde karaciğerde daha az yağ olma eğilimi vardır, bu da onları insüline karşı daha duyarlı hale getirir ve böylece diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.



Artan Kanser Riski: Hücre gelişimini ve onarımını uyaran aynı büyüme yolları, meme kanseri, kolon kanseri ve melanom gibi kanserlerde görülen kontrolsüz hücre büyümesine de katkıda bulunabilir.

Uzun boylu olmak, karaciğerde yağ birikiminin azalması gibi metabolik avantajlara atfedilebilse de, bunun karşılığında büyümeyle ilgili sinyallerin sürekli aktivasyonu nedeniyle belirli kanserler için yüksek risk söz konusu olabilir.





