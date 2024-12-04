Uzun boylular risk altında: Kanserin bu türü en çok onlarda görülüyor

UZUN BOYLULARDA DAHA FAZLA HÜCRE BULUNUYOR

İlk teori, daha uzun boylu kişilerin vücutlarında daha fazla hücre bulunması nedeniyle kanser gelişme riskinin artabileceğini öne sürüyor. Uzmanlar, uzun boylu bireylerin daha uzun organlara sahip olduklarını ve bu organlarda daha fazla hücrenin bulunduğunu, dolayısıyla DNA hasarının birikme potansiyelinin arttığını belirtiyor. Bu, hücre bölünmesinin daha fazla olduğu anlamına gelir ve dolayısıyla kanser gelişme olasılığı artar.



Diğer bir hipotez ise, insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) adlı hormonun seviyelerinin, daha uzun boylu insanlarda daha yüksek olmasının, kanser riskini artırabileceğini savunuyor.



IGF-1, çocukların büyümesine yardımcı olurken, yetişkinlerde de hücre büyümesi ve bölünmesini teşvik ediyor. Araştırmalar, bu hormonun yüksek seviyelerine sahip kişilerin meme veya prostat kanseri gibi hastalıkları geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak bu iki faktörün birleşiminin, uzun boylu insanlarda kanser riskinin neden arttığını tamamen açıklamak için yetersiz olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.