Uzun ömrün altın anahtarı: Yaşam süresini onlarca yıl uzatabilir
Her gün yaptığınız küçük tercihler, yaşam sürenizi uzatmak ve yaşam kalitenizi artırmak konusunda sandığınızdan çok daha etkili olabilir.
Uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek, birçok kişinin ortak arzusu. Ancak bu hedefe ulaşmak için mucizevi çözümler ya da radikal değişiklikler gerekmiyor. Uzmanlara göre; düzenli hareket, dengeli beslenme, kaliteli uyku, stres yönetimi ve güçlü sosyal ilişkiler, sağlıklı bir ömür için temel unsurlar arasında yer alıyor.