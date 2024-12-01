Uzun süreli açıklanamayan ateş ile kendisini gösteriyor: AIDS belirtileri neler?

1 Aralık Dünya AIDS Günü öncesinde "AIDS'i sona erdirmek için doğru yolu izleyin" sloganıyla yayımlanan raporda, bu hedeflere ulaşılmasının HIV enfeksiyonu ile yaşayan ve risk altında olan herkesin haklarının korunması ile mümkün olduğuna vurgu yapıldı. Raporda, birçok ülkede HIV enfeksiyonu sayılarında artış yaşandığına işaret edilerek, "Dünyada HIV enfeksiyonu ile yaşayan 39,9 milyon kişiden 9,3 milyonu hala hayat kurtarıcı tedaviye erişemiyor. Geçtiğimiz yıl, 630 bin kişi AIDS ile ilişkili hastalıklardan öldü ve dünya genelinde 1,3 milyon kişiye daha HIV virüsü bulaştı." ifadelerine yer verildi. Peki, AIDS belirtileri neler?

Uzun süreli açıklanamayan ateş ile kendisini gösteriyor: AIDS belirtileri neler? - 1

HIV (Human Immmunodeficiency Virus), Türkçe’de İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü olarak adlandırılan bir hastalık etkenidir. Virüs insan bağışıklık hücrelerine nüfuz ederek bağışıklık sistemini zayıflatır ve fırsatçı enfeksiyonların görülmesine neden olur. Yetersiz bağışıklık sistemi durumlarında ortaya çıkan bakteriyel, viral, mantarlara bağlı ya da protozoal enfeksiyonlara fırsatçı enfeksiyonlar adı verilmektedir. Erken tanı ve gelişen tedavi koşulları ile HIV pozitif kişiler AIDS dönemine geçmeden uzun yıllar yaşayabilmektedir.

SAĞLIK HABERLERİ

Uzun süreli açıklanamayan ateş ile kendisini gösteriyor: AIDS belirtileri neler? - 2

AIDS BULAŞMA YOLLARI

İnsan immün yetmezlik virüsü, HIV,

HIV pozitif kişi ile korunmasız (kondom kullanılmadan) yapılan her türlü (oral, vajinal, anal) cinsel ilişki ile,

Ortak kullanılan ve HIV enfekte enjektör veya steril edilmemiş cerrahi malzemelerle

Enfekte kan ve kan ürünleriyle (Ülkemizde 1987 yılından itibaren, her kan ve kan ürününe gerekli testler yapıldıktan sonra hastaya verilmektedir.),
HIV pozitif anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında ya da doğum sonrasında emzirme ile bulaşabilmektedir.

Uzun süreli açıklanamayan ateş ile kendisini gösteriyor: AIDS belirtileri neler? - 3

RİSKLİ GRUPLAR KİMLER?

Bulaş yolları değerlendirildiğinde:

HIV pozitif kişinin partneri olanlar,

Korumasız cinsel ilişkiye girenler,

Riskli temas öyküsü bulunan kişiler,

Damar içi madde bağımlılığı ve ortak enjektör kullanımı olanlar,

HIV pozitif gebelerin bebekleri risk altındaki grupları oluşturmaktadır.

Uzun süreli açıklanamayan ateş ile kendisini gösteriyor: AIDS belirtileri neler? - 4

AIDS BELİRTİLERİ

Uzun süreli, açıklanamayan ateş (38°C’den yüksek)

Sürekli yorgunluk, halsizlik

Gece terlemeleri

Hızlı ve açıklanamayan kilo kaybı

İştah kaybı

Lenf Düğümlerinde Büyüme:

Koltuk altı, boyun veya kasıktaki lenf düğümlerinin ağrısız büyümesi

Şişliklerin 3 ay veya daha uzun süre devam etmesi

Uzun süreli açıklanamayan ateş ile kendisini gösteriyor: AIDS belirtileri neler? - 5

Solunum Sistemi Belirtileri:

Uzun süreli ve kronik öksürük

Nefes darlığı

Tekrarlayan zatürre ve diğer solunum yolu enfeksiyonları

Sindirim Sistemi Belirtileri:

Uzun süreli, sebebi bilinmeyen ishal (haftalarca sürebilir)

Karın ağrısı ve şişkinlik


Uzun süreli açıklanamayan ateş ile kendisini gösteriyor: AIDS belirtileri neler? - 6

Cilt Belirtileri:

Deride veya ağız içinde ağrılı ve iyileşmeyen yaralar

Ciltte döküntü, mor veya kırmızı lekeler (Kaposi sarkomu belirtisi olabilir)

Ağızda veya genital bölgede mantar enfeksiyonları


Uzun süreli açıklanamayan ateş ile kendisini gösteriyor: AIDS belirtileri neler? - 7

Nörolojik Belirtiler:

Unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu

Depresyon, sinirlilik veya davranış değişiklikleri
Baş ağrısı ve nöbetler

El ve ayaklarda uyuşma veya karıncalanma (periferik nöropati)

Uzun süreli açıklanamayan ateş ile kendisini gösteriyor: AIDS belirtileri neler? - 8

Bağışıklık Sisteminin Çöküşü:

Normalde sağlıklı kişilerde nadiren görülen fırsatçı enfeksiyonların ortaya çıkması:

Tüberküloz

Pneumocystis jirovecii zatürresi

Toksoplazmozis

Sitomegalovirüs enfeksiyonları

Ağız ve yemek borusu mantar enfeksiyonları (Kandidiyaz)

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