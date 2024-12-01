Uzun süreli açıklanamayan ateş ile kendisini gösteriyor: AIDS belirtileri neler?

AIDS BULAŞMA YOLLARI

İnsan immün yetmezlik virüsü, HIV,



HIV pozitif kişi ile korunmasız (kondom kullanılmadan) yapılan her türlü (oral, vajinal, anal) cinsel ilişki ile,



Ortak kullanılan ve HIV enfekte enjektör veya steril edilmemiş cerrahi malzemelerle



Enfekte kan ve kan ürünleriyle (Ülkemizde 1987 yılından itibaren, her kan ve kan ürününe gerekli testler yapıldıktan sonra hastaya verilmektedir.),

HIV pozitif anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında ya da doğum sonrasında emzirme ile bulaşabilmektedir.