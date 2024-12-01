Uzun süreli açıklanamayan ateş ile kendisini gösteriyor: AIDS belirtileri neler?
1 Aralık Dünya AIDS Günü öncesinde "AIDS'i sona erdirmek için doğru yolu izleyin" sloganıyla yayımlanan raporda, bu hedeflere ulaşılmasının HIV enfeksiyonu ile yaşayan ve risk altında olan herkesin haklarının korunması ile mümkün olduğuna vurgu yapıldı. Raporda, birçok ülkede HIV enfeksiyonu sayılarında artış yaşandığına işaret edilerek, "Dünyada HIV enfeksiyonu ile yaşayan 39,9 milyon kişiden 9,3 milyonu hala hayat kurtarıcı tedaviye erişemiyor. Geçtiğimiz yıl, 630 bin kişi AIDS ile ilişkili hastalıklardan öldü ve dünya genelinde 1,3 milyon kişiye daha HIV virüsü bulaştı." ifadelerine yer verildi. Peki, AIDS belirtileri neler?
HIV (Human Immmunodeficiency Virus), Türkçe’de İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü olarak adlandırılan bir hastalık etkenidir. Virüs insan bağışıklık hücrelerine nüfuz ederek bağışıklık sistemini zayıflatır ve fırsatçı enfeksiyonların görülmesine neden olur. Yetersiz bağışıklık sistemi durumlarında ortaya çıkan bakteriyel, viral, mantarlara bağlı ya da protozoal enfeksiyonlara fırsatçı enfeksiyonlar adı verilmektedir. Erken tanı ve gelişen tedavi koşulları ile HIV pozitif kişiler AIDS dönemine geçmeden uzun yıllar yaşayabilmektedir.