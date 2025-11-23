Uzun süren Covid'in sırrı kan pıhtısında

"Tıbbi Viroloji" adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya imza atan uzmanlar, uzun süreli Covid'in kaynağını bulduklarını öne sürdü.

Çoğu kişi kısa süreli soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve ateşin ardından Covid-19'dan tamamen kurtulurken bazı hastalar ise uzun süre yorgunluk, beyin sisi ve vücut ağrısı yaşamaya devam ediyor.