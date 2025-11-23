Uzun süren Covid'in sırrı kan pıhtısında

23.11.2025 08:59

Son Güncelleme: 23.11.2025 09:11

NTV - Haber Merkezi

Fransa’da yapılan yeni bir araştırma, uzun Covid semptomlarının ardında anormal kan pıhtılarının olabileceğini ortaya koydu.

Uzun Covid semptomlarının ardında "anormal kan pıhtıları" olabilir.

 

Fransa'daki Montpellier Kanser Araştırma Enstitüsü bilim insanları, uzun Covid hastalarının kanını mercek altına aldı.

Virüsün, nötrofil adı verilen bazı bağışıklık hücrelerini lifsi yapılara dönüştürdüğü tespit edildi.

Kan dolaşımındaki mikro pıhtıların, bu yapılarla birleşerek büyüdüğü ve vücudun doğal pıhtı parçalayıcı sürecine dirençli hale geldiği anlaşıldı.

"Tıbbi Viroloji" adlı bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya imza atan uzmanlar, uzun süreli Covid'in kaynağını bulduklarını öne sürdü.

 

Çoğu kişi kısa süreli soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve ateşin ardından Covid-19'dan tamamen kurtulurken bazı hastalar ise uzun süre yorgunluk, beyin sisi ve vücut ağrısı yaşamaya devam ediyor.

Bilim insanları yeni bulgular sayesinde uzun Covid denen bu rahatsızlığa tedavi geliştirmeyi hedefliyor. 