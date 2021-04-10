Vaka artışında ürküten detay: 'yalancı negatif'

Dün açıklanan günlük corona virüs verilerine göre; bir gün içerisinde 305 bin 103 test yapıldı. 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Bunların 2 bin 408'i belirti gösteren hastalardan oluştu.

Ağır hasta sayısındaki artış da sürüyor. Bir önceki güne göre ağır hasta sayısı 43 artışla 2 bin 658'e yükseldi. 24 saat içerisinde 253 hasta daha hayatını kaybederken toplam can kaybı sayısı 33 bin 454'e ulaştı.

Aynı süreçte tedavisi tamamlanan veya karantina süreci sona eren 35 bin 786 kişi sağlığına kavuştu.