Vakalar her gün artıyor, okul çağındaki çocukları tehdit ediyor: Öksürük krizlerine neden oluyor

Son günlerde okul çağındaki çocuklarda sıkça karşılaşılan "yürüyen zatürre" terimi, zatürre (pnömoni) hastalığının hafif ve belirsiz seyir gösteren durumlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Soğuk algınlığının 7 ila 10 günden uzun sürdüğü, özellikle de öksürük kötüleşiyorsa veya geçmiyorsa, yürüyen zatürre olabilir. En sık çocuklarda, özellikle 5 ila 15 yaş arasındakilerde görülür. Bu hastalık genellikle okulda yakalanan ve daha sonra aile üyelerini enfekte eden küçük çocuklar tarafından eve getirilir.

Vakalar her gün artıyor, okul çağındaki çocukları tehdit ediyor: Öksürük krizlerine neden oluyor - 1

Yürüyen zatürre, akciğer enfeksiyonu zatürresinin daha az ciddi bir şeklidir . Genellikle Mycoplasma pneumoniae adı verilen bakterilerden kaynaklanır , ancak diğer bakteriler veya virüsler de buna neden olabilir.

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Vakalar her gün artıyor, okul çağındaki çocukları tehdit ediyor: Öksürük krizlerine neden oluyor - 2

Yürüyen zatürrede, soğuk algınlığınız varmış gibi hissedebilirsiniz. Ancak semptomlar genellikle hafiftir, bu nedenle muhtemelen yatak istirahatine veya hastanede kalmaya ihtiyacınız olmayacaktır. İşten veya okuldan evde kalma ihtiyacı hissetmeyebilirsiniz. Bu nedenle dışarıda dolaşabilirsiniz. Hastalığın adı bu şekildedir.

Vakalar her gün artıyor, okul çağındaki çocukları tehdit ediyor: Öksürük krizlerine neden oluyor - 3

Yürüyen zatürre belirtileri genellikle enfeksiyonun nerede yoğunlaştığına bağlıdır . Enfeksiyonu akciğerlerin üst veya orta kısmında olan bir çocuk muhtemelen zor nefes alacaktır. Enfeksiyonu akciğerlerin alt kısmında (göbeğe yakın) olan bir başka çocukta solunum problemi olmayabilir ancak mide bulantısı, mide bulantısı veya kusma olabilir.

Vakalar her gün artıyor, okul çağındaki çocukları tehdit ediyor: Öksürük krizlerine neden oluyor - 4

YÜRÜYEN ZATÜRRE BELİRTİLERİ

Semptomlar aniden ortaya çıkabilir veya başlaması daha uzun sürebilir. Semptomlar genellikle hafiftir, ancak bazen daha şiddetli olabilir.

Haftalarca veya aylarca sürebilen öksürük

Yorgunluk (çok yorgun hissetme)

Baş ağrısı, titreme, boğaz ağrısı ve diğer soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomlar

Vakalar her gün artıyor, okul çağındaki çocukları tehdit ediyor: Öksürük krizlerine neden oluyor - 5

Hızlı nefes alma veya hırıltılı veya hırıltılı seslerle nefes alma

Kaburga kaslarının geri çekilmesine neden olan zorlu solunum (her nefeste kaburgaların altındaki veya kaburgalar arasındaki kaslar içeri doğru çekildiğinde)

Kulak ağrısı

Göğüs ağrısı veya mide ağrısı

Halsizlik (rahatsızlık hissi)

Kusma

İştahsızlık (büyük çocuklarda) veya yetersiz beslenme (bebeklerde)

Vakalar her gün artıyor, okul çağındaki çocukları tehdit ediyor: Öksürük krizlerine neden oluyor - 6

YÜRÜYEN ZATTÜRE NASIL BULAŞIR?

Yürüyen zatürre bulaşıcıdır. Öksürme, hapşırma veya konuşma gibi yakın temaslardan kaynaklanan havadaki damlacıklar yoluyla yayılır. Bağışıklığı düşük olan kişiler daha ağır hastalanabilir.

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