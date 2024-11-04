Vakalar her gün artıyor, okul çağındaki çocukları tehdit ediyor: Öksürük krizlerine neden oluyor

Yürüyen zatürrede, soğuk algınlığınız varmış gibi hissedebilirsiniz. Ancak semptomlar genellikle hafiftir, bu nedenle muhtemelen yatak istirahatine veya hastanede kalmaya ihtiyacınız olmayacaktır. İşten veya okuldan evde kalma ihtiyacı hissetmeyebilirsiniz. Bu nedenle dışarıda dolaşabilirsiniz. Hastalığın adı bu şekildedir.