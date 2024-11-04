Vakalar her gün artıyor, okul çağındaki çocukları tehdit ediyor: Öksürük krizlerine neden oluyor
Son günlerde okul çağındaki çocuklarda sıkça karşılaşılan "yürüyen zatürre" terimi, zatürre (pnömoni) hastalığının hafif ve belirsiz seyir gösteren durumlarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Soğuk algınlığının 7 ila 10 günden uzun sürdüğü, özellikle de öksürük kötüleşiyorsa veya geçmiyorsa, yürüyen zatürre olabilir. En sık çocuklarda, özellikle 5 ila 15 yaş arasındakilerde görülür. Bu hastalık genellikle okulda yakalanan ve daha sonra aile üyelerini enfekte eden küçük çocuklar tarafından eve getirilir.
Yürüyen zatürre, akciğer enfeksiyonu zatürresinin daha az ciddi bir şeklidir . Genellikle Mycoplasma pneumoniae adı verilen bakterilerden kaynaklanır , ancak diğer bakteriler veya virüsler de buna neden olabilir.