Verilen kilolar neden hızlı geri alınır? Kimse bunu bilmiyordu

KİLO ALDIĞINIZDA NE OLUR?

Yağ hücreleri, adipositler olarak da bilinir, yağ formunda enerji depolamak için çok gereklidir. Kilo aldığımızda, bu hücreler ya daha fazla yağ depolamak için genişler ya da sayıları çoğalır. Vücuttaki diğer bazı hücrelerin aksine, yağ hücreleri kilo verdiğimizde basitçe ortadan kaybolmaz. Bunun yerine, boyut olarak küçülürler ve eğer kilo alırsak tekrar yağ depolamaya hazırdırlar.