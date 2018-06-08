Verimli ve güzel bir yaz tatili için 13 öneri

Okul Dönemi-1 (7-11 yaş)

Yaz tatilini sabırsızlıkla bekleyen okul çağı çocuğunuzla, ebeveynler için de bir nevi dev bir ders arası/teneffüs olan bu zamanın verimli geçmesi için:

Oyuna devam edin: 7-11 yaş arası çocuklar da, okul öncesi gibi oyunla kendilerini ifade etmeye ihtiyaç duyuyor. Yaşıyla birlikte zenginleşen oyunlarında çocuğunuza eşlik edin, oyunu da bir rutin haline getirin.