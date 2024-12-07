Viral olan yumurta soyma hilesi: Haşlanmış yumurtayı saniyeler içinde kabuklarından ayıracak yöntem

Yumurtaları pişirmek için kullanılan yöntem ne olursa olsun, kabuğunu çıkarmak her zaman zor görünür. Soymayı kolaylaştırmak için birçok sözde çözüm vardır - suya sirke eklemek, yumurtanın altından soymak, kabuğu kırmak için yumurtaları tezgaha vurmak - ve çoğu yöntem yarı yarıya faydalı olsa da, kabuk asla yumurtadan tam olarak soyulmaz.