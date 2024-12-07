Viral olan yumurta soyma hilesi: Haşlanmış yumurtayı saniyeler içinde kabuklarından ayıracak yöntem

Haşlanmış bir yumurtayı kabuğu yapışmadan nasıl soyabilirsiniz? Ve haşlanmış yumurtaları parçalamadan nasıl soyabilirsiniz? Bazıları kolay soymanın yumurtaları nasıl pişirdiğinizle başladığını, suya karbonat, tuz veya sirke ekleyip eklemediğinizle başladığını söylüyor. Peki, haşlanmış yumurtaları soymanın en kolay yolu nedir?

Viral olan yumurta soyma hilesi: Haşlanmış yumurtayı saniyeler içinde kabuklarından ayıracak yöntem - 1

Yumurtaları pişirmek için kullanılan yöntem ne olursa olsun, kabuğunu çıkarmak her zaman zor görünür. Soymayı kolaylaştırmak için birçok sözde çözüm vardır - suya sirke eklemek, yumurtanın altından soymak, kabuğu kırmak için yumurtaları tezgaha vurmak - ve çoğu yöntem yarı yarıya faydalı olsa da, kabuk asla yumurtadan tam olarak soyulmaz.

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Viral olan yumurta soyma hilesi: Haşlanmış yumurtayı saniyeler içinde kabuklarından ayıracak yöntem - 2

Sert pişmiş yumurtaların daha kolay soyulmasını sağlamak için birçok yöntem var; bunlardan biri de bir bardak su kullanılarak yapılan bu viral yöntem.

Viral olan yumurta soyma hilesi: Haşlanmış yumurtayı saniyeler içinde kabuklarından ayıracak yöntem - 3

Bir Twitter kullanıcısı dünyaya haşlanmış bir yumurtanın 10 saniyeden kısa sürede nasıl soyulacağını "tam olarak" gösteren bir video yayınladı.

Viral olan yumurta soyma hilesi: Haşlanmış yumurtayı saniyeler içinde kabuklarından ayıracak yöntem - 4

VİRAL OLAN YUMURTA SOYMA HİLESİ

Kullanıcı, sert pişmiş yumurtalarını hazırladıktan sonra bir tanesini bir kavanozun içine koydu, musluktan biraz su ekledi ve ardından kabı kuvvetlice sallamaya başladı. Şaşırtıcı bir şekilde, yumurta sadece birkaç saniye sonra kabuktan mükemmel bir şekilde ayrıldı.

Viral olan yumurta soyma hilesi: Haşlanmış yumurtayı saniyeler içinde kabuklarından ayıracak yöntem - 5

Önemli olan yeterli güç kullanmaktır. Kavanozu yeterince sert sallamadığınız, yumurtadan tüm kabuğu çıkarmak için kabuğunu kırmak zorunda kalabilirsiniz.

Viral olan yumurta soyma hilesi: Haşlanmış yumurtayı saniyeler içinde kabuklarından ayıracak yöntem - 6

YUMURTALAR YAŞLANDIKÇA SOYULMASI KOLAYLAŞIR

7 ila 10 günlük yumurtalar genellikle pişirildikten sonra soyulması en kolay olanlardır. Yumurtalar yaşlandıkça, kabuktaki hava cebi büyür ve bu da kaynattıktan (veya buharda pişirildikten) sonra kabuğun çıkarılmasını kolaylaştırır.

Viral olan yumurta soyma hilesi: Haşlanmış yumurtayı saniyeler içinde kabuklarından ayıracak yöntem - 7

SOYULMUŞ YUMURTA BUZDOLABINDA NE KADAR KALIR?

Soyulmuş sert pişmiş yumurtalar buzdolabında 3 güne kadar dayanır. Kabukları soyulmadan bırakılırsa, sert pişmiş yumurtalar bir hafta kadar iyi kalabilir.

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