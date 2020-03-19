Virüse karşı sabun mu kolonya mı? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı...

-E VİTAMİNİ ZENGİNİ FINDIK: 30 gram fındık günlük E vitamini ihtiyacınızın neredeyse yarısını karşılayabiliyor. Findıktaki proteinin kalitesinin de yüksek olduğunu ve findığın aynı zamanda demir zengini bir besin olarak tanımlandığını da hatırlatalım.

-EN ÇOK OMEGA-3 CEVİZDE VAR: Ceviz folik asit ve magnezyum zenginliği ile dikkati çekiyor.

-ANTEPFISTIĞI MÜKEMMEL BİR GAMMA TOKOFEROL KAYNAĞI: Gamma tokoferol, ciddi bir doğal kanser savaşçısı. Özellikle akciğer kanserinden korunmada son derece işe yarayan doğal bir E vitamini formu.

-BADEMİN KALSİYUM YÜKÜ DE GÜÇLÜ: 30 gram badem günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabiliyor. Bademin tam bir manganez bombası olduğu da biliniyor. Yarım çay bardağı kadar badem, günlük manganez ihtiyacının yarısını karşılıyor.