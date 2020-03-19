Virüse karşı sabun mu kolonya mı? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı...

ntv.com.tr 19.03.2020 - 08:30
Görünmez ama etkili, fark edilmesi zaman alabilen, sinsi ve güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Devletin/Sağlık Bakanlığı'nın öneri ve önlemleri ve bilim kurulumuzun tavsiyelerine hassasiyetle uymak ilk işimiz. Unutmayın: Biz zor savaşların insanlarıyız. Böyle zamanlarda çok ama çook hassas, çok ama çook akıllı davranmaya, kültürel olarak da inançsal bakımdan da zaten alışığız. Bu tehdit karşısında da aynını yapacağız. Uyumlu ve sorumlu davranacak, savaşı corona virüs değil biz kazanacağız!
Corona virüslerin ayakları yok. Bizim gibi gezip tozamıyorlar. Yani etrafımızda dolaşıp duramıyorlar. Gezip tozan da dolaşan da neticede virüsleri yayan da biziz! Coronavirüslerin ağzınıza burnunuza ulaşacak el ve kolları da yok! Eli kolu olan ve de başkalarına eli/kolu/parmakları ile virüsleri yayan da yine biziz. işte bu nedenle "sosyal izolasyon" meselesi de "el-kol perhizi" konusu da "kişisel hijyen" tedbirleri de çok ama çok önemli noktalar...
Alman virüs bilimi insanı Hendrik Streeck coronavirüs ile enfekte olanlarda koku ve tad duyusu kaybının beklenenden daha sık olduğunu belirlediklerini açıkladı. Bilim insanı Frankfurter Algeemeine gazetesine yaptığı açıklamada ishal şikâyetinin de beklenenden daha sık görülebileceğine işaret etti.
Endişemiz, bir numaralı sağlık tehdidimiz coronavirüs olsa da hayat devam ediyor. Yiyip içtiklerimize dikkat etmekse en çok böyle zamanlarda önemli. Kuruyemiş seçimleri, evlerde daha çok zaman geçirdiğimiz şu günlerde ayrıcalıklı bilgilenmeyi daha bir öne çıkarıyor. Peki nasıl seçim yapabiliriz? Seçimlerimizde nelere dikkat etmeliyiz?
-PROTEİN ARIYORSANIZ BADEM: 30 gram bademde 6 gram kadar protein bulunuyor. Bu miktar cevizde 4'e, fındıkta 3'e düşüyor.
-E VİTAMİNİ ZENGİNİ FINDIK: 30 gram fındık günlük E vitamini ihtiyacınızın neredeyse yarısını karşılayabiliyor. Findıktaki proteinin kalitesinin de yüksek olduğunu ve findığın aynı zamanda demir zengini bir besin olarak tanımlandığını da hatırlatalım.
-EN ÇOK OMEGA-3 CEVİZDE VAR: Ceviz folik asit ve magnezyum zenginliği ile dikkati çekiyor.
-ANTEPFISTIĞI MÜKEMMEL BİR GAMMA TOKOFEROL KAYNAĞI: Gamma tokoferol, ciddi bir doğal kanser savaşçısı. Özellikle akciğer kanserinden korunmada son derece işe yarayan doğal bir E vitamini formu.
-BADEMİN KALSİYUM YÜKÜ DE GÜÇLÜ: 30 gram badem günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabiliyor. Bademin tam bir manganez bombası olduğu da biliniyor. Yarım çay bardağı kadar badem, günlük manganez ihtiyacının yarısını karşılıyor.
"Corona günleri"nin vazgeçilmez besinlerinden biri de probiyotik zengini yoğurtlar. Peki, hangi yoğurt daha faydalı ve etkili? Mümkünse ev yapımı olanı. Evde mayalanıp, iyi sütten yapılan.
-Yağsız ya da yarım yağlı olanı değil de tam yağlı olanı tercih edin. Nedeni şu: Tam yağlı süt daha uzun süreli tokluk hissi veriyor. İçindeki CLA kilo almayı, yani yağlanmayı engellemede işe yarıyor. Tam yağlı yoğurtların A ve D vitamini zenginlikleri daha fazla. Kısacası diyette değilseniz "tam yağlı" tercih edin.
-Meyveli ve aromalı yoğurtlardan, probiyotikle güçlendirilmiş çakma yoğurtlardan uzak durun.
-Kahvaltı gevrekli yoğurtları da tercih etmeyin.
-Şeker eklenmiş, tatlı kıvamına getirilmiş yoğurtlar da masum değil. "Sağlıksız" olduklarını unutmayın.