Vitamin deposu ama yan etkisi var: Alerjiyi tetikliyor, bağırsakları bozuyor
Papaya vitamin deposu besin kaynaklarından biri. Ancak dezavantajlarını yaşamadan faydalarından yararlanmak için dengeli tüketmek önemlidir. Günde bir veya iki dilim sağlığınız için harikalar yaratabilir, ancak aşırıya kaçmak istenmeyen yan etkilere yol açabilir.
Papaya, birçok sağlık avantajı ve zengin besin profili nedeniyle bir süper gıda olarak bilinir.
Antioksidanlar, lif ve vitaminlerle dolu olan bu meyve, dengeli bir şekilde yendiğinde harikalar yaratabilir. Ancak her şey gibi, bazen iyi bir şeyin fazlası zararlı olabilir.
Papayanın aşırı tüketimi bazı beklenmedik olumsuz etkilere neden olabilir. İşte çok fazla papaya tüketmenin beş olası olumsuz etkisi.