Vitamin takviyeleri için zamanlama gizli anahtar: Hangi saatte tüketilmeli?

ÇİNKO

Çinko bağışıklık, yara iyileşmesi ve hatta cilt sağlığı için oldukça önemlidir. Ancak birlikte alındığında kalsiyum ve demir gibi diğer minerallerle rekabet eder. Bu nedenle çinkoyu tek başına almak en iyisidir - sabahın ortasında veya öğleden sonra, ideal olarak yemekten iki saat sonra.

Bu zamanlama mideye önceki yemeği işlemek için yeterli zaman verirken çinko emilimini azaltabilecek yiyeceklerle etkileşime girmesini önler. Ayrıca mideye daha naziktir, özellikle mide bulantısını önlemek için gerektiğinde küçük bir atıştırmalıkla alındığında.





