Vücuda çinko, demir, kalsiyum depoluyor! Suda bekletip yiyince etkisini 2 kat artırıyor

Kuru meyveler ve atıştırmalıklar, çeşitli sağlık yararları sunan besinlerle doludur. Tüketimden önce bazı kuru meyveleri ıslatmak, besin değerlerini artırabilir ve sindirimlerini kolaylaştırabilir. Öte yandan, bazı kuru meyveler ıslatılmadan, oldukları gibi en iyi şekilde tüketilir. Hangi kuru meyvelerin ıslatılmaktan fayda sağladığını ve hangilerinin sağlamadığını anlamak, sağlık yararlarını en üst düzeye çıkarmak için önemlidir.

Vücuda çinko, demir, kalsiyum depoluyor! Suda bekletip yiyince etkisini 2 kat artırıyor - 1

BADEM

Bademler, yüksek sağlıklı yağ, protein ve temel vitamin içeriğiyle bilinen en popüler kuru meyveler arasındadır.

SAĞLIK HABERLERİ

Vücuda çinko, demir, kalsiyum depoluyor! Suda bekletip yiyince etkisini 2 kat artırıyor - 2

Bademleri bir gece suda bekletmek şiddetle tavsiye edilir, çünkü sindirime yardımcı olan enzimleri harekete geçirir ve E vitamini ve magnezyum gibi besinlerin kullanılabilirliğini artırır.

Vücuda çinko, demir, kalsiyum depoluyor! Suda bekletip yiyince etkisini 2 kat artırıyor - 3

Bademleri suda bekletmek, belirli minerallerin emilimini engelleyen bir bileşik olan fitik asit içeriğini azaltmaya yardımcı olur ve besinleri daha biyoyararlanabilir hale getirir.

Vücuda çinko, demir, kalsiyum depoluyor! Suda bekletip yiyince etkisini 2 kat artırıyor - 4


Islatılmış bademler ayrıca çiğnenmesi daha kolaydır ve mideye daha naziktir, bu da onları sindirim hassasiyeti olanlar için daha iyi bir seçim haline getirir.

Vücuda çinko, demir, kalsiyum depoluyor! Suda bekletip yiyince etkisini 2 kat artırıyor - 5

KURU ÜZÜM

Kuru üzümler, bol enerji ve doğal tatlılık sağlayan kurutulmuş üzümlerdir. Kuru üzümleri tüketmeden önce suda bekletmek, özellikle sindirim sağlığı açısından önemli faydalar sağlayabilir.

Bekletme işlemi kuru üzümleri yeniden nemlendirir, sindirimini kolaylaştırır ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, ıslatılmış kuru üzümler kuru olanlara kıyasla daha düşük bir glisemik indekse sahiptir ve bu da kan şekeri seviyelerini yönetmek için faydalı olabilir.

Vücuda çinko, demir, kalsiyum depoluyor! Suda bekletip yiyince etkisini 2 kat artırıyor - 6

CEVİZLER

Cevizler omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve temel vitaminler açısından zengindir. Cevizleri suda bekletmek tanen içeriğini azaltmaya yardımcı olur, bu da onları biraz acı ve sindirimi zor hale getirebilir.

Vücuda çinko, demir, kalsiyum depoluyor! Suda bekletip yiyince etkisini 2 kat artırıyor - 7

Cevizleri suda bekletmek ayrıca fitik asidi nötralize etmeye yardımcı olarak çinko, demir ve kalsiyum gibi besinlerin emilimini artırır.

Vücuda çinko, demir, kalsiyum depoluyor! Suda bekletip yiyince etkisini 2 kat artırıyor - 8

KAJU FISTIĞI

Badem ve cevizden farklı olarak, kaju tüketilmeden önce ıslatılmaya ihtiyaç duymaz. Kajular çiğ halde bile nispeten yumuşak ve sindirimi kolaydır.

Diğer kuruyemişlere kıyasla daha az fitik asit içerirler, bu nedenle ıslatılmaları besin değerlerini önemli ölçüde etkilemez. Ayrıca, kajular kuru yenildiğinde en iyi şekilde korunan kremsi bir dokuya sahiptir.

Vücuda çinko, demir, kalsiyum depoluyor! Suda bekletip yiyince etkisini 2 kat artırıyor - 9

ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı, ıslatmaktan fayda görmeyen bir diğer kuru meyvedir. Bu kuruyemişler doğal olarak daha az fitik asit içerir, yani besinleri ıslatılmadan kolayca alınabilir.

Vücuda çinko, demir, kalsiyum depoluyor! Suda bekletip yiyince etkisini 2 kat artırıyor - 10

Antep fıstığı protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından zengindir ve çıtır dokusu çekiciliğinin önemli bir parçasıdır. Antep fıstığını ıslatmak onları yumuşatabilir ve lezzetini değiştirebilir, bu yüzden kuru olarak tüketilmesi en iyisidir.

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