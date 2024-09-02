Vücuda çinko, demir, kalsiyum depoluyor! Suda bekletip yiyince etkisini 2 kat artırıyor

KAJU FISTIĞI

Badem ve cevizden farklı olarak, kaju tüketilmeden önce ıslatılmaya ihtiyaç duymaz. Kajular çiğ halde bile nispeten yumuşak ve sindirimi kolaydır.

Diğer kuruyemişlere kıyasla daha az fitik asit içerirler, bu nedenle ıslatılmaları besin değerlerini önemli ölçüde etkilemez. Ayrıca, kajular kuru yenildiğinde en iyi şekilde korunan kremsi bir dokuya sahiptir.