Vücuda çinko, demir, kalsiyum depoluyor! Suda bekletip yiyince etkisini 2 kat artırıyor
Kuru meyveler ve atıştırmalıklar, çeşitli sağlık yararları sunan besinlerle doludur. Tüketimden önce bazı kuru meyveleri ıslatmak, besin değerlerini artırabilir ve sindirimlerini kolaylaştırabilir. Öte yandan, bazı kuru meyveler ıslatılmadan, oldukları gibi en iyi şekilde tüketilir. Hangi kuru meyvelerin ıslatılmaktan fayda sağladığını ve hangilerinin sağlamadığını anlamak, sağlık yararlarını en üst düzeye çıkarmak için önemlidir.
BADEM
Bademler, yüksek sağlıklı yağ, protein ve temel vitamin içeriğiyle bilinen en popüler kuru meyveler arasındadır.