Vücuda D vitamini depoluyor, kalsiyum ve fosfor emilimini artırıyor: Sofranızdan eksik etmeyin

4. SÜTÜN İÇİNE TAHIL EKLEYİN

D vitamini alımınızı artırmak için D vitamini ile güçlendirilmiş besinleri tüketmelisiniz. Güçlendirme veya zenginleştirme, vitaminler ve mineraller gibi yiyeceklere mikro besinleri ekleme işlemidir.

Nutrient dergisine göre, D vitamini ile güçlendirilmiş yiyecekler porsiyon başına yaklaşık 100 IU içerir. Özellikle süt olmak üzere D vitamini ile güçlendirilmiş yiyeceklerin tüketimi D vitamini alımını artırabilir. Sütünüze güçlendirilmiş tahıl da ekleyebilirsiniz.