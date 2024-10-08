Vücuda D vitamini depoluyor, kalsiyum ve fosfor emilimini artırıyor: Sofranızdan eksik etmeyin
D vitamini eksikliği, büyük ölçüde hareketsiz bir yaşam tarzını benimseyen ve günlük diyetlerindeki önemli besinleri ihmal eden hem genç hem de yaşlılarda yaygınlaşıyor. D Vitamini eksikliğinin vücudunuzda bir dizi önemli işlevde önemli olması göz önüne alındığında, sağlığınızı da ciddi anlamda etkiliyor. Düşük D vitamini seviyeleri, osteoporoz gibi kemikle ilgili sorunların riskini artırabilen kalsiyum ve fosfor emilimini etkiler. Peki, D vitamini alımını artırmanın yolları nelerdir?
D vitamini eksikliği kas ağrısına ve güçsüzlüğe neden olur. D Vitamini eksikliği depresyon, bipolar bozukluk ve şizofreni ile de bağlantılıdır. Yapılan bir çalışma, D Vitamini eksikliğinin kanser riskini artırdığını da buldu.