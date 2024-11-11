Vücuda demir yüklemesi yapıyor: Yüzyıllardır doğanın şifa kaynağı

Dahası, tip 2 diyabet ve yüksek tansiyonu olan 27 erkek üzerinde yapılan bir çalışma, günde 3 gram toz istiridye mantarı ile 3 ay boyunca tedavinin, uzun vadeli kan şekeri kontrolü için bir belirteç olan hemoglobin A1c'yi (HbA1c) önemli ölçüde azalttığını buldu.



2020 tarihli bir inceleme, bu potansiyel kan şekeri düşürücü etkilerin mantarın yüksek beta-glukan konsantrasyonuna atfedilebileceğini öne sürdü, çünkü bu tür lif karbonhidrat sindirimini ve emilimini yavaşlatır.



İstiridye mantarları bağışıklık sisteminizi çeşitli şekillerde destekleyebilir. Örneğin, bu mantarlardan elde edilen bir beta-glukan lifi türü olan pleuran'ın bağışıklık düzenleyici özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, mantarlar antiviral ve antibakteriyel etkilere sahip olabilir.



41 kişi üzerinde yapılan 8 haftalık bir çalışma, plaseboya kıyasla günlük istiridye mantarı özü takviyesi almanın, enfeksiyona karşı korumada kritik bir rol oynayan bir molekül olan interferon-γ'yi (IFN-γ) aktive ederek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini buldu. Bu mantarların ayrıca antiviral ve antibakteriyel etkileri olduğu gösterilmiştir.