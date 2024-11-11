Vücuda demir yüklemesi yapıyor: Yüzyıllardır doğanın şifa kaynağı
Demir eksikliği en sık görülen sağlık sorunlarından biri. Besinlerden yeterli miktarda demir alamadığınızda vücudunuzda demir eksikliği görülür. Ancak doğada bulunan demir zengini bir besin vücudun tüm demir ihtiyacını karşılayabiliyor. Haftada 2 kez tüketildiğinde halsizliği, yorgunluğu bitiriyor.
Vücutta yeteri kadar demir bulunmadığında, vücut kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşımalarını sağlayan hemoglobin proteinini yeterince üretemez. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan demir eksikliği anemisi, yorgunluk, nefes darlığı, baş ağrısı, cilt renginin solması, uzuvlarda soğukluk ve üşüme yaşanmasına neden olur