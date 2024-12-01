Vücuda girdiği an mikropları temizliyor: Doğal enerji verici bağışıklık ilacı

3. SARIMSAK

Bağışıklığı artırmak için en iyi yiyeceklerden biri sarımsaktır. Antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip bir kükürt bileşiği olan allisin, sarımsakta bulunur. Sarımsak, bağışıklık hücresi üretimini artırabilir, soğuk algınlığının şiddetini azaltabilir ve enfeksiyonlarla savaşabilir. Sarımsak ayrıca kan dolaşımını da teşvik eder ve bu da gün boyunca daha uzun süreli enerjiyle sonuçlanabilir.



Hızlı İpucu: Lezzet ve bağışıklık desteği için çorbalara, güveçlere ve kavrulmuş sebzelere çiğ veya pişmiş sarımsak ekleyin.