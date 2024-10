Vücuda kolajen depoluyor: Cildi, eklemleri güçlendiren protein

BROKOLİ

Brokoli, beslenmenizde daha fazla C vitamini almanın lezzetli ve basit bir yoludur. Pişmiş veya çiğ yaklaşık bir fincan brokoli, tüm gün boyunca ihtiyaç duyulan tüm C vitaminini sağlar. C vitamini kolajen oluşumu için çok önemlidir. Üstelik kolajen sentezi için C vitamini gerekli olsa da aynı zamanda kolajen takviyesi almanıza veya kolajen açısından zengin gıdalar yemenize de gerek yok. Her ikisini de gün boyunca diyetinize dahil etmeniz yeterlidir.



Kolajen takviyeleri ve kremler arasındaki seçim hedeflerinize bağlıdır. İyileştirilmiş cilt ve eklem sağlığı gibi içsel faydalar arıyorsanız, takviyeler daha etkili olabilir. Öte yandan, anında, yüzeysel iyileştirmeler arayanlar için, geçici sonuçlarla da olsa, topikal ürünler faydalı olabilir.