Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın

Genç, canlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşmak için beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Çünkü tükettiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz pek çok etki yaratır. Bu sebeple sağlıklı bir beslenme programını uygulamak önemlidir. Ancak sıklıkla tükettiğiniz ve farkında olmadan vücudunuza, cildinize zarar veren bazı besinlerde var.

Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın - 1

Genç kalmak için sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzenine uygulamak önemlidir. Sağlıklı, yeterli beslenme, stresten uzak duruma, düzenli uyku, egzersiz ve yürüyüşler hem cildinizin hem vücudunuzun genç kalmasına yardımcı olur. Özellikle de sağlıklı beslenme genç bir cilt ve vücut için çok önemlidir.

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Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın - 2

Sağlıklı bir cilde sahip olabilmek sandığınız kadar kolay değildir. Cilt sağlığınızı genetik faktörler, stres, beslenme, uyku düzeni ve mevsim geçişleri doğrudan etkiler.

Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın - 3

Kuru, karma, yağlı ve hassas olmak üzere 4 cilt tipi bulunur. Cilt sağlığınızı korumak istiyorsanız öncelikle cilt tipinizi iyi belirlemeniz ve günlük bakım rutininizi cilt tipinize uygun ürünlerle oluşturmanız gerekir.

Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın - 4

Genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için sadece cilt bakımı yapmanız yeterli değildir. Cilt bariyerinizi güçlendirmek ve dış etkenlerden dolayı hasar görmesini engellemek için mutlaka sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmeniz gerekir.

Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın - 5

Beslenme düzeni ve cilt sağlığı birbiri ile ilişkilidir. Cildin kendini yenileyebilmesi için A, B, C gibi vitaminleri depolamasına ihtiyacı vardır.

Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın - 6

Antioksidan desteği sağlayan yiyecekler cildiniz üzerinde bir güç kalkanı oluşturur. Yani günlük beslenme listenizi cilt sağlığına iyi gelen besinlerle oluşturarak cildinizin erken yaşlanmasını önleyebilirsiniz.

Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın - 7

Ancak gün içerisinde severek tükettiğiniz bazı yiyecekler ya da içecekler cilt sağlığına büyük hasar veriyor.

Cilt bariyerini zayıflatıyor. Sivilce, akne gibi sorunların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ayrıca zamanla cildinizin kırışmasına ve sarkmasına bile sebep olabiliyor.

Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın - 8

Bu sebeple uzmanlar bu besinleri asla tüketmemeniz gerektiğini söylüyor. Cildinizin ve vücudunuzun erken yaşlanmasını istemiyorsanız bu besinleri ağzınıza bile sürmeyin.

Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın - 9

ŞEKER

Şeker sağlık için çok zararlıdır. Fazla şeker tüketimi kilo alımına sebep olur, cildi kırıştırır ve sağlığınızı ciddi anlamda tehdit eder.

Çok fazla şeker tüketmek, vücudunuzun glikasyon sürecini başlatmasına sebep olur. Bu süreç, cildinizin sıkı olmasını sağlayan kolajenlere zarar verir ve kırışıklık yapar. Genç bir cilt için şekere tamamen veda etmeniz önerilir.

Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın - 10

KAHVE

Kahve kokusuyla ve tadıyla severek tüketilir. Kahve, idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Bu da vücudunuzdaki sıvının aşırı derecede boşaltımına ve cildinizin nemsiz kalmasına neden olabilir. Bu da cildinizin nemini kaybetmesine ve aşırı kurumasına sebep olur.

Kuru cilt çok kolay bir şekilde kırışır. Cildiniz daha hassas hale gelir. Kahve içmekten vazgeçemiyorsanız su ile birlikte tüketmeye özen gösterin.

Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın - 11

ASİTLİ İÇECEKLER

İçinde çok fazla şeker ve asit bulunan bu içecekler içinde yüksek miktarda kafein ve sodyum bulunur. Asitli enerji içecekleri de dehidrasyona sebep olabilir.

Dehidrasyonun kırışıklığa yol açan önemli faktörlerden biridir. Asitli içecekleri çok sık tüketmek cildin kırışmasına ve yaşlanmasına sebep olur. Cilt tonu eşitsizlikleri ortaya çıkar. Asitli içecekler yerine cilt sağlığınız için günde 8-10 bardak su için.

Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın - 12

TUZ

Aşırı tuz tüketimi vücudun susuz kalmasına sebep olur. Vücudunuz susuz kaldığında cildiniz hızlı bir şekilde nemini kaybeder ve kuruluk sorunu ortaya çıkar. Bu da cildinizin kırışmasına sebep olur.

Peynir, sucuk, cips, kraker ve mısır gevrekleri gibi sevilerek tüketen yiyeceklerde fazla miktarda tuz bulunur. Bu yiyecekleri tüketirken dikkatli olmak aşırıya kaçmamak gerekir.

Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın - 13

TRANS YAĞ

Trans yağ hem kalbin hem de cildin en büyük düşmanıdır. Fast food ürünleri, derin yağda kızartılmış yiyecekler, margarin, konserve ürünler ve tüm abur cuburlarda trans yağ bulunur ve bu yiyecekler cilt sağlığını bozar.

Buna ek olarak, arter damarlarınızın sertleşmesine ve kan damarlarınızın büzülmesine de neden olur. Trans yağ tüketimi cildi kırıştırır ve erken yaşlandırır. Bu besinleri tüketmek cildin 10 kat daha hızlı yaşlanmasına sebep olabilir.

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