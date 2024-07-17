Vücudu 10 yaş birden yaşlandırıyor! Genç kalmak istiyorsanız sofranızdan bu besinleri kaldırın

TRANS YAĞ

Trans yağ hem kalbin hem de cildin en büyük düşmanıdır. Fast food ürünleri, derin yağda kızartılmış yiyecekler, margarin, konserve ürünler ve tüm abur cuburlarda trans yağ bulunur ve bu yiyecekler cilt sağlığını bozar.



Buna ek olarak, arter damarlarınızın sertleşmesine ve kan damarlarınızın büzülmesine de neden olur. Trans yağ tüketimi cildi kırıştırır ve erken yaşlandırır. Bu besinleri tüketmek cildin 10 kat daha hızlı yaşlanmasına sebep olabilir.